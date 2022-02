Prichádza s veľkým renomé. Nový tréner Sloveniek urobil na hráčky dojem

Tréner Jorge Dueňas a asistent Peter Pčola pripravili krátke sústredenie na 17.-20. februára pre hráčky z domácich súťaží pred blížiacimi sa zápasmi kvalifikácie ME 2022.

Tréner Dueňas podpísal zmluvu so Slovenským zväzom hádzanej do konca roku 2024. V pláne má zabojovať o postup na MS 2023, ktoré sa budú hrať v Dánsku, Nórsku a Švédsku a ME 2024, ktoré budú hostiť Rakúsko, Maďarsko a Švajčiarsko.

"Je tu veľa mladých hráčok. Niektoré sme tu ani nepoznali. Uvidíme, čo z toho bude. Sme však dobrá partia," prezradila Trúnková.