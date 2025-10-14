Tatran prišiel o víťazstvo v druhom polčase. Premárnil päťgólový náskok

Najbližšie sa predstavia v rámci Európskej ligy v Nemecku.

Európsky liga EHF - skupinová fáza

Tatran Prešov - Savehof 30:30 (18:13)

Najviac gólov: Hernandez 7/6, Dobrkovič 4, Barros, Bogdanič, Hozman a Karlov po 3 - Grotta a Spante po 6, Celander 5

Rozhodcovia: Praštalová a Balvanová (obe Bos. a Herc.), 7 m hody: 7/6 - 5/4, vylúčenia: 6:3

PREŠOV.  Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili do tohtoročnej edície Európskej ligy EHF domácou remízou 30:30 so švédskym tímom IK Sävehof. Najbližšie zabojujú v rámci G-skupiny na palubovke nemeckého Recken-TSV Hannover-Burgdorf, duel je na programe v utorok 21. októbra o 18.45 h.

Priebeh zápasu

1. polčas:

Sävehof odštartoval v Prešove s lepšou úspešnosťou streľby, tímy si v úvode vymenili štvorgólové šnúry. Domáci Tatran sa postupom času vyformoval na lepší tím na palubovke, siedmimi gólmi za sebou sa dostal do výraznejšieho trháku. Predovšetkým legionárska dvojica Hernandez a Dobrkovič sa postarala o polčasové vedenie slovenského tímu 18:13.

2. polčas:

Hostia prišli po prestávke s odlišnou hrou, ktorá bola z pohľadu vývoja skóre efektívna. V priebehu niekoľkých minút úspešne zmazali manko a zostali v hre o víťazný vstup do skupinovej fázy. V 46. minúte sa začínalo od začiatku, Sävehof vyrovnal na 23:23.

Prešov sa ale nezľakol nástupu svojho súpera a naďalej bol bližšie k triumfu. Hostia sa síce v závere štyrmi gólmi v rade dostali k obratu, ale posledné slovo mal domáci tím. Hernandez sa zo sedemmetrového hodu napokon nemýlil a tak sa duel skončil remízou 30:30.

Ďalší program G-skupiny Európskej ligy EHF

utorok 21. októbra, 18.45 h:

IK Sävehof - Fredericia Handboldklub

Recken-TSV Hannover-Burgdorf - Tatran Prešov

Tabuľka skupiny G

