Po remíze nastala dilema v oboch táboroch. Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať, hovorí tréner Prešova

PREŠOV. Premiérový zápas nového ročníka Európskej ligy EHF medzi slovenským hádzanárskym šampiónom Tatranom Prešov a švédskym IK Sävehof v prešovskej Tatran handball aréne chvíľami dvíhal divákov zo sedadiel.
Hosťujúci tím zložený zväčša z ambicióznych mladíkov len potvrdil informácie, ktoré pred stretnutím mali domáci. Vyrukoval agresívnou obranou, rýchlym prechodom do útoku i často razantnou koncovkou.
Zahanbiť sa ale v tomto nedal ani devätnásťnásobný slovenský hádzanársky majster. Hra od úvodu tak mala vysoké tempo, vo vyrovnanej partii každý chvíľku ťahal pílku.
Sävehof strelil prvý gól, Prešov reagoval vzápätí dvomi. Potom zase o dva viedli Švédi a po dvanástich minútach zase domáci.
A tak sa súperi ťahali až do chvíle, kedy viac zabrala prešovská obrana a brankár Mitošinka za sebou na dlhé minúty zatvoril švédskym strelcom svoju bránu. Ešte šesť sekúnd pred polčasovou prestávkou viedol Prešov 18:12.
Avšak takmer súčasne s klaksónom hosťujúci Reisland šťastným podstrelom spoza deväťmetrovej hranice stanovil stav prvej časti na 18:13.
Hozman vybojoval, Hernandez premenil
Po zmene strán ale hostia nanovo zabrali a ukrajovali domácim zo sľubného náskoku. V 47. minúte vyrovnali na 23:23. Tatran to zďaleka nezabalil a zakrátko viedol o dva góly.
Lenže dramatický zápas gradoval. Osemdesiat sekúnd pre koncom Sävehof šiel do vedenia 30:28. Zdalo sa, že je rozhodnuté. Lenže domáci Karlov znížil na rozdiel gólu.
Posledné slovo mal ale Tatran. Pravý krídelník Josef Hozman si po šikovnej nahrávke zachytil loptu a nebojácne šiel do zakončenia. Zastavil ho len faul brániaceho súpera.
Nariadenú sedmičku päť sekúnd pred záverečným hvizdom rozhodkýň z Bosny a Hercegoviny šiesty raz v zápase s istotou premenil Kubánec Hernandez.
Dilema v oboch táboroch
Hostia už reagovať nestačili a tak po výsledku 30:30 nastala dilema, kto bod stratil a kto získal. „Bod je lepší ako nič,“ konštatoval tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.
„V prvom polčase sme hrali fantasticky. V druhom sme už konšteláciou na ihrisku nestačili vracať. Tak ako sme mohli vyhrať, mohli aj prehrať. Vďační sme za bod i za skvelú divácku kulisu.“
VIDEO: Radoslav Antl hodnotí zápas Tatran Prešov - IK Sävehof
Tréner IK Sävehof Linus Ekman sa nechal počuť. „Niekoľkokrát bol lepší Prešov, niekoľkokrát moje mužstvo. Preto je remíza asi spravodlivá. Chcem sa poďakovať za pohostinnosť a divákom za skvelú atmosféru.“
Dôležitý obrat nastal po štvrťhodine
Zápas Európskej ligy EHF medzi Prešovom a Sävehofom sledoval aj niekdajší hráč a tréner Tatranu i slovenskej hádzanárskej reprezentácie Peter Hatalčík.
„Živý, behavý zápas. Taký, aký sme so Švédmi vlastne očakávali,“ povedal počas polčasovej prestávky.
„V druhej polovici prvej časti ich behavosť, rýchlosť a agresivitu v obrane hráči Tatranu eliminovali. Dôležitý náskok sa zrodil po príchode takzvanej druhej zostavy po šestnástich minútach.
Výrazne sa zlepšila obrana, skvelo chytal Matúš Mitošinka a tým pádom bol výsledkom až šesťgólový náskok. Škoda toho inkasovaného gólu v samom záver polčasu.“
Po skončení zápasu P. Hatalčík konštatoval. „Predpokladal som, že v druhom polčase bude Tatran odpovedať na gól súpera gólom. Lenže začal hrať trochu staticky, bez patričného pohybu, bez trhákov.
Skrátka už nevytvoril taký tlak na súpera ako do prestávky. Hostia využili prešovské straty v útoku a z kontier strelili osem gólov.
Avšak za výkon a nakoniec i za cennú remízu sa prešovské mužstvo hanbiť rozhodne nemusí. Divácky to bol ozaj kvalitný zápas.“
„Ľudia v hľadisku boli skvelí od začiatku do konca. Aj oni sa pričinili, že to bol ozaj pekný zápas,“ mienil za svoj výkon ospevovaný gólman Matúš Mitošinka.
„Na súpera sme boli vo všetkých smeroch dobre pripravení. Aj sa som si ich strelcov naštudoval. Škoda pár zbytočných chýb po prestávke, výsledok mohol byť pre nás radostnejší. Tešíme sa ale aj z jedného bodíku.“
Ako na hojdačke
Z hľadiska dobrej taktickej prípravy na súboj so švédskym súperom sa stotožnil po stretnutí aj Jakub Kravčák, ktorý bol súčasťou zostavy, ktorá v druhej polovici prvého polčasu vypracovala päťgólový náskok, ktorým začal druhý polčas.
„Spočiatku to bolo ozaj ako na hojdačke. Aj tým, že my sme chvíľami hrali staticky. Keď po štvrťhodine tréner zmenil zostavu, trochu sme to na ihrisku rozbehali, získali nejaké sedemmetrové hody, ktoré premieňal „Paša“ Hernandez a pridali i ďalšie góly.
V druhom polčase akoby sme podľahli určitému sebaklamu, že k dvom bodom nám chýba už iba krôčik.
A ono to bolo trochu inak. Prišli naše chyby, vylúčenia, ktoré vôbec nemuseli byť a ktoré celkový dojem z nášho výkonu trochu pokazili. Avšak aj ja zdieľam vďačnosť aj za ten jeden bod.“