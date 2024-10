Začal dobre, zrazu nastal zlom. Prešov vyšiel v Európskej lige opäť naprázdno

PREŠOV. Slovenský hádzanársky majster po prehre vo francúzskom Limoges o sedem gólov v prvom kole C skupiny Európskej ligy EHF, ešte horšie dopadol v domácej premiére.

Avšak stále to bolo na Kadetten málo. Nuž a prešovské krídla sa tiež výrazne nepresadili. Damián Mitaľ strelil tri góly, prvý v 21. minúte, Josef Hozman a Erik Fenár pridali neskôr po jednom. Nuž a traja domáci pivoti vyšli naprázdno...

„Hráči si však zrejme mysleli, že to bude vyrovnaný súboj do samého konca. Po štvrťhodine ale prišli situácie, po ktorých nastal vo vývoji skóre výrazný zlom. Súper nám dával cez rozbitú obranu ľahké góly.

Potom to takto dopadne. A pritom, kvalitu súperových strelcov náš tréner dôrazne upozorňoval i pripravoval. Dobre mierené rady sa ale tentoraz minuli účinku.“

Nehovorí sa mi to ľahko, avšak tie obranné diery považujem za hlavnú príčinu našej vysokej prehry. Technické chyby sa vyskytnú v každom zápase, lenže obrana si nemôže takto ako v tomto súboji dovoliť nechať protihráčov strieľať z takzvanej voľnej ruky.

„Za výkon a nelichotivý výsledok musí každý hráč, ktorých do hry zasiahol, vyvodiť vlastnú zodpovednosť. To čo sme hrali v prvej štvrťhodine sme si pokazili v ďalšom priebehu.

Krídla veľa lôpt tentoraz nedostávali

Z prešovských krídelníkov sa na ľavej strane strelecky najúspešnejšie, tromi gólmi, presadil Damián Mitaľ.

„Samozrejme, prehra hoci s veľmi kvalitným súperom mrzí. Na zápas prišlo množstvo divákov, vytvorili zápasu výbornú kulisu. Škoda len, že sme po úvodnom, celkom sľubnom vstupe, pokračovali zle. V útoku sme boli pomalí, v obrane deraví. Keď nám Kadetten gólovo odskočil, potom sa to už ťažko doháňalo.“

Pravdou je ale i fakt, že obe krídla boli prihrávkami spoluhráčov dosť málo využívané. „Je to tak, Švajčiari na rozdiel od nás lepšie bránili. Naše spojky Karlov, Silva i Sako sa však presadili solídne. Žiaľ, na lepší výsledok to nestačilo. Vynasnažíme sa to k lepšiemu obrátiť už v najbližšom domácom zápase EL proti Benfike Lisabon.“

Tabuľka skupiny C Európskej ligy EHF