Skvelý Čupryna a osem statočných. Tatran Prešov je v Európe stále na nule

„Prešov má dobrý tím, no vedeli sme i to, že viacerí hráči majú zdravotné problémy. Napríklad skúsený slovenský reprezentant Lukáš Urban, ktorý je po operácii kolena. Do prestávky to bolo ešte celkom vyrovnané stretnutie.

Proti Lisabonu ako jediný z krídelníkov skóroval

Strelecky sa prešovský mladík o pár dní predstavil aj v zápase druhej najprestížnejšej súťaži hádzanárov v Európskej lige EHF. A ako jediný z krídelnikov Tatranu jediným gólom dokázal skórovať.

„Každý gól samozrejme v každom zápase teší. Žiaľ, ani ten môj jediný lepšiemu výsledku proti Lisabonu nepomohol. Faktom je, že sme sa dotiahli na rozdiel troch gólov, ale pravdou, nie nejakou výhovorkou je, tréner Djurkovič stále nemôžeme disponovať optimálnou zostavou.

Limitujú ju časté zranenia. Niektorí hráči sa ale už vracajú do tréningového procesu. Takže na ihrisku v zápasoch by sa to malo prejaviť. Mali by sme byť kompaktnejší i silnejší."

Azda už v piatkovej predohrávke deviateho kola Niké handball extraligy (25. 10. od 18. h proti Bojniciam THA) by to mohlo vyzerať lepšie. A platí to i pre odvetu 29. októbra v EL na palubovke Benfici Lisabon.