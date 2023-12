Tatran Prešov bude mať v osemfinále Európskeho pohára značnú výhodu

"Predstavitelia Hafnarfjörduru súhlasili s ponukou Tatrana Prešov a opäť sa obidva zápasy odohrajú v Tatran handball aréne v piatok a sobotu 16. a 17. 2. Sme veľmi radi, že sa nám to opäť podarilo a hodnotíme to ako veľký úspech športovej diplomacie nášho klubu.

Myslím si, že k tomu prispelo aj to, že hráči a vedenie Aftureldingu boli napriek dvom prehrám veľmi spokojní so zabezpečením ich pobytu u nás," uviedol na oficiálnom klubovom webe generálny manažér Marián Magdoško.



Fanúšikovia slovenského vicemajstra tak dostali pekný vianočný darček, keďže svojich miláčikov uvidia hneď dvakrát v boji o postup do štvrťfinále. Pri lídrovi islandskej ligy to však nebudú mať jednoduché.