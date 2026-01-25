Michalovce zvládli aj odvetu a oslavujú postup. Nie všetko vyšlo, ale tešíme sa, zhodnotil tréner

Hádzanárky Michaloviec sa tešia z postupu do štvrťfinále.
Hádzanárky Michaloviec sa tešia z postupu do štvrťfinále. (Autor: TASR)
25. jan 2026 o 18:36
Obe stretnutia sa po dohode klubov hrali v Michalovciach.

Európsky pohár EHF - odveta osemfinále

ŽRK Split - MŠK Iuventa Michalovce 29:30 (17:14)

/Prvý zápas 29:35, postúpili Michalovce/

Zostava a body Michaloviec: Jablonská, Lazoraková, Jakubíková - Soskydová 8/1, Biegerová 6/2, Popovcová 5, Sabovová 3, Lukáčová, Kowaliková a Brajovičová po 2, Dvorščáková a Costová Pereirová po 1, Bačenková, Valiská, Frelierová a Geffertová po 0

Najviac gólov za Split: Fradeličová 7/3, Lovričová 6, Rubičová 4

Rozhodovali: Lošak a Šnyt (obaja Ukr.), 7m: 3/3 - 3/3, vylúčené: 3:7

Diváci: 500

Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára EHF.

V nedeľnej osemfinálovej odvete zvíťazili nad tímom ŽRK Split 2010 30:29 (14:17) a po triumfe v sobotňajšom zápase 35:29 (15:12) uspeli v dvojzápase celkovo o sedem gólov.

Zemplínčanky možno pod dojmom náskoku z prvého stretnutia v prvom polčase nepôsobili presvedčivo a hráčky chorvátskeho tímu si dokázali vypracovať aj trojgólový náskok, s ktorým odchádzali cez polčas aj do šatne.

Bližšie sa však k slovenským súperkám nepriblížili a Michalovčanky po zmene strán zlepšili hru. Viedli aj o tri góly a napokon zvíťazili o jeden.

Najlepšou strelkyňou víťaziek bola Karina Soskydová s 8 gólmi, z toho jedným zo sedmičky.

VIDEO: Hráčka Iuventy Dvorščáková

VIDEO: Tréner Iuventy Vikartovský


Hlasy po zápase

Maroš Vikartovský, tréner Michaloviec: „Postúpili sme ďalej, takže pocity sú tie najlepšie. Dievčatá ukázali, že sú kvalitný kolektív. V prvom polčase sa nám nedarilo eliminovať pravú spojku súpera, ale cez polčas sme si povedali čo a ako na ňu. Nepremenili sme do prestávky asi osem šancí a nevyhli sme sa stresu. Nie všetko dnes vyšlo, ale postúpili sme a tešíme sa.“

Alena Dvorščáková, hráčka Iuventy: „Zo súpera sme mali rešpekt, no povedali sme si, že musíme hrať tvrdú obranu a byť rýchle v protiútoku. Cez zápas sa nám to darilo striedavo. Prvý zápas bol akoby polčas a hádzaná sa hrá na dva. Skóre kolísalo, ale nechceli sme brať nič iné, ako víťazstvo.“

/zdroj: Sport TV/

