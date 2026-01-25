Michalovce zvládli aj odvetu a oslavujú postup. Nie všetko vyšlo, ale tešíme sa, zhodnotil tréner

Európsky pohár EHF - odveta osemfinále
ŽRK Split - MŠK Iuventa Michalovce 29:30 (17:14)
/Prvý zápas 29:35, postúpili Michalovce/
Zostava a body Michaloviec: Jablonská, Lazoraková, Jakubíková - Soskydová 8/1, Biegerová 6/2, Popovcová 5, Sabovová 3, Lukáčová, Kowaliková a Brajovičová po 2, Dvorščáková a Costová Pereirová po 1, Bačenková, Valiská, Frelierová a Geffertová po 0
Najviac gólov za Split: Fradeličová 7/3, Lovričová 6, Rubičová 4
Rozhodovali: Lošak a Šnyt (obaja Ukr.), 7m: 3/3 - 3/3, vylúčené: 3:7
Diváci: 500
Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára EHF.
V nedeľnej osemfinálovej odvete zvíťazili nad tímom ŽRK Split 2010 30:29 (14:17) a po triumfe v sobotňajšom zápase 35:29 (15:12) uspeli v dvojzápase celkovo o sedem gólov.
Obe stretnutia sa po dohode klubov hrali v Michalovciach.
Zemplínčanky možno pod dojmom náskoku z prvého stretnutia v prvom polčase nepôsobili presvedčivo a hráčky chorvátskeho tímu si dokázali vypracovať aj trojgólový náskok, s ktorým odchádzali cez polčas aj do šatne.
Bližšie sa však k slovenským súperkám nepriblížili a Michalovčanky po zmene strán zlepšili hru. Viedli aj o tri góly a napokon zvíťazili o jeden.
Najlepšou strelkyňou víťaziek bola Karina Soskydová s 8 gólmi, z toho jedným zo sedmičky.
VIDEO: Hráčka Iuventy Dvorščáková
VIDEO: Tréner Iuventy Vikartovský
Hlasy po zápase
Maroš Vikartovský, tréner Michaloviec: „Postúpili sme ďalej, takže pocity sú tie najlepšie. Dievčatá ukázali, že sú kvalitný kolektív. V prvom polčase sa nám nedarilo eliminovať pravú spojku súpera, ale cez polčas sme si povedali čo a ako na ňu. Nepremenili sme do prestávky asi osem šancí a nevyhli sme sa stresu. Nie všetko dnes vyšlo, ale postúpili sme a tešíme sa.“
Alena Dvorščáková, hráčka Iuventy: „Zo súpera sme mali rešpekt, no povedali sme si, že musíme hrať tvrdú obranu a byť rýchle v protiútoku. Cez zápas sa nám to darilo striedavo. Prvý zápas bol akoby polčas a hádzaná sa hrá na dva. Skóre kolísalo, ale nechceli sme brať nič iné, ako víťazstvo.“
/zdroj: Sport TV/