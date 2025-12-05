Výborný úvod Sloveniek do medzinárodného turnaja. Zdolali favorizovaného súpera

Ilustračná fotografia trénera slovenskej reprezentácie.
Ilustračná fotografia trénera slovenskej reprezentácie. (Autor: TASR)
TASR|5. dec 2025 o 20:55
ShareTweet0

Zverenky trénera Jana Beňadika si na podujatí ešte zmerajú sily s domácim výberom.

Medzinárodný turnaj v Turecku:

Slovinsko - Slovensko 23:27 (11:15)

Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková, Tomovčíková - Bujnochová 5, Vargová 5, Ratvajská 5, Dvorščáková 4, Ščípová 4, Rajnohová 2, Pastorková 1, Lengyelová 1, Dmytrenková, Popovcová, Györiová, Hudáková, Bačenková, Szárkovicsová

Slovenské reprezentantky v hádzanej úspešne vstúpili do medzinárodného turnaja v tureckej Ankare. V úvodný deň podujatia zvíťazili nad favorizovanými Slovinkami 27:23.

Zverenky trénera Jana Beňadika si na podujatí ešte zmerajú sily s domácim výberom a s reprezentantkami Severného Macedónska.

Hádzaná

Hádzaná

    Ilustračná fotografia trénera slovenskej reprezentácie.
    Ilustračná fotografia trénera slovenskej reprezentácie.
    Výborný úvod Sloveniek do medzinárodného turnaja. Zdolali favorizovaného súpera
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Výborný úvod Sloveniek do medzinárodného turnaja. Zdolali favorizovaného súpera