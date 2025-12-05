Výborný úvod Sloveniek do medzinárodného turnaja. Zdolali favorizovaného súpera

Medzinárodný turnaj v Turecku:
Slovinsko - Slovensko 23:27 (11:15)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková, Tomovčíková - Bujnochová 5, Vargová 5, Ratvajská 5, Dvorščáková 4, Ščípová 4, Rajnohová 2, Pastorková 1, Lengyelová 1, Dmytrenková, Popovcová, Györiová, Hudáková, Bačenková, Szárkovicsová
Slovenské reprezentantky v hádzanej úspešne vstúpili do medzinárodného turnaja v tureckej Ankare. V úvodný deň podujatia zvíťazili nad favorizovanými Slovinkami 27:23.
Zverenky trénera Jana Beňadika si na podujatí ešte zmerajú sily s domácim výberom a s reprezentantkami Severného Macedónska.