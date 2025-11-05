Michalovčanky neuspeli v predohrávke 8. kola MOL Ligy. Nad ich sily bol český celok

Na snímke hráčky Michaloviec.
Na snímke hráčky Michaloviec. (Autor: TASR)
TASR|5. nov 2025 o 20:27
ShareTweet0

Sokol Písek podľahol Kynžvartu 28:33.

BRATISLAVA 5. novembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v predohrávke 8. kola MOL ligy na palubovke DHK Baník Most 17:23.

Sokol Písek podľahol Kynžvartu 28:33.

predohrávky 8. kola MOL ligy

DHK Baník Most - MŠK Iuventa Michalovce 23:17 (11:8)

Najviac gólov: Andryšková 4/1. Kostelná 4, Behenská a Zachová po 3 - Sabovová 4/2, Biegerová Alineová 3, vylúčené: 3:3, rozhodovali: Beňuš, Uhlíř, 750 divákov

Sokol Písek - Házená Kynžvart 28:33 (13:16)

Najviac gólov: Korešová 13/7, Svobodová 5, Holeňáková 3 - Vávrová 12/6, vylúčené: 4:4, Kapusniaková 6, Desslerová 5. Rozhodovali: Halada, Kosmák, 286 divákov

Hádzaná

Hádzaná

    Na snímke hráčky Michaloviec.
    Na snímke hráčky Michaloviec.
    Michalovčanky neuspeli v predohrávke 8. kola MOL Ligy. Nad ich sily bol český celok
    dnes 20:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Michalovčanky neuspeli v predohrávke 8. kola MOL Ligy. Nad ich sily bol český celok