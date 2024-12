Až taký výbuch sme nečakali, znie z tímu. Šampionát bol pre Slovenky vysoká škola

V druhom dueli so Slovinskom na ME (24:37) navyše vypadla aj Barbora Lancz, najlepšia kanonierka z úvodného stretnutia proti Rakúšankám (24:37) má roztrhnutý úpon ľavej ruky.

Poukázal aj na priúzku reprezentačnú základňu a systémové chyby, pre ktoré Slovensko zaostáva za Európou.

"Vo všetkých športoch, nielen hádzanej, chýba podpora športu na Slovensku aj v mestách. Chýba infraštruktúra, akadémie, športové školy aj členská základňa. My už dlhodobo nerobíme výbery, ale nábory.

Čiže hádzanú, a nielen tú, hrá každý kto má ruky a nohy a my z toho potrebujeme dostať to najlepšie. Hráčky sú talentované a trénujú, ale nezažili si to, čo my. Nikto na nich neukázal prstom s tým, že nemôžu prísť na tréning, lebo na to nemajú. My musíme brať všetko," povedal Pčola.

Úspech si vyžaduje koncepčnú a dlhodobú prácu

Kapitánka jeho tímu Réka Bíziková poukázala v rámci záverečného zápasu aj na vylúčenie brankárky Belly Oláhovej a zranenie ďalšej brankárky Iryny Jablonjskej. V bráne tak dostala prvýkrát na šampionáte šancu Barbora Jakubíková, ktorá dosiahla 24-percentnú úspešnosť zákrokov.

"Ťažko sa hodnotí taká vysoká prehra. Musíme sa ale pozerať aj na to, že sme hrali proti Nórkam. Vedeli sme realitu, že to bude veľmi ťažké a zranila sa nám Barbora a Irka, potom vypadla zase Bella.

Nevzdali sme sa a dohodli, že keď dáme gól, budeme sa z toho tešiť, lebo dať gól proti Nórkam je veľký úspech. Čakala som, že môžeme postúpiť. Nevyšlo nám to, dve dôležité hráčky vypadli hneď na začiatku. Nechceli som prehrať tak vysoko, bohužiaľ to nevyšlo," zhodnotila Bíziková.