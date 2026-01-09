Slováci uspeli v druhom zápase na turnaji. Mali navrch proti africkému súperovi

Medzinárodný turnaj v Pamplone
Slovensko - Tunisko 35:30 (17:13)
Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár 4, Moravčík, Smetánka 5, Potisk 11/3, Kravčák 2, Briatka 7, Jurkovič, Dopjera 1, Mitaľ 1, Petržela 2, Féder, Lukačin, Štefina 1, Valent 1, Páleš, Ratkovský.
Najviac gólov Tuniska: Frad a Toumi po 6, Jbeli 4
Rozhodovali: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 2:3, 7 m hody: 4/3 - 3/3
Slovenskí hádzanári uspeli vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplone.
V piatok vyhrali nad Tuniskom 35:30 a v A-skupine figurujú s dvoma bodmi priebežne na druhej priečke. V nedeľu budú bojovať o konečné umiestnenie so zatiaľ neznámym súperom z B-skupiny.
Zverenci trénera Fernanda Guricha prehrali vo štvrtkovom prvom dueli s domácim Španielskom jednoznačne 26:43. Proti africkému súperovi sa herne zlepšili, hoci po ôsmich minútach prehrávali už 1:4.
Potom sa však blysol viacerými zákrokmi brankár Marián Žernovič, strelecky sa darilo Martinovi Potiskovi a slovenský tím otočil skóre na 17:11. V polčase mal napokon štvorgólový náskok.
Slováci mali navrch aj v druhom dejstve, štvrťhodinu pred koncom viedli už 29:21 a pripísali si cenný triumf. Najlepším strelcom slovenského tímu bol Potisk s jedenástimi presnými zásahmi.
Torneo Internacional de Espaňa 2025 - 9. január:
Skupina B:
Portugalsko - Irán 41:20 (17:11)
Ďalší program turnaja:
sobota 10. januára
17.15 Egypt – Irán
19.30 Španielsko – Tunisko
nedeľa 11. januára
14.30 zápas o 5. miesto
16.45 zápas o 3. miesto
19.30 finále