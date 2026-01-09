Slováci uspeli v druhom zápase na turnaji. Mali navrch proti africkému súperovi

Slovenskí hádzanári.
Slovenskí hádzanári. (Autor: Facebook/Slovak Handball Federation)
TASR|9. jan 2026 o 21:24
V nedeľu budú bojovať o konečné umiestnenie so zatiaľ neznámym súperom z B-skupiny.

Medzinárodný turnaj v Pamplone

Slovensko - Tunisko 35:30 (17:13)

Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár 4, Moravčík, Smetánka 5, Potisk 11/3, Kravčák 2, Briatka 7, Jurkovič, Dopjera 1, Mitaľ 1, Petržela 2, Féder, Lukačin, Štefina 1, Valent 1, Páleš, Ratkovský.

Najviac gólov Tuniska: Frad a Toumi po 6, Jbeli 4

Rozhodovali: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 2:3, 7 m hody: 4/3 - 3/3

Slovenskí hádzanári uspeli vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplone.

V piatok vyhrali nad Tuniskom 35:30 a v A-skupine figurujú s dvoma bodmi priebežne na druhej priečke. V nedeľu budú bojovať o konečné umiestnenie so zatiaľ neznámym súperom z B-skupiny. 

Zverenci trénera Fernanda Guricha prehrali vo štvrtkovom prvom dueli s domácim Španielskom jednoznačne 26:43. Proti africkému súperovi sa herne zlepšili, hoci po ôsmich minútach prehrávali už 1:4.

Potom sa však blysol viacerými zákrokmi brankár Marián Žernovič, strelecky sa darilo Martinovi Potiskovi a slovenský tím otočil skóre na 17:11. V polčase mal napokon štvorgólový náskok.

Slováci mali navrch aj v druhom dejstve, štvrťhodinu pred koncom viedli už 29:21 a pripísali si cenný triumf. Najlepším strelcom slovenského tímu bol Potisk s jedenástimi presnými zásahmi.

Torneo Internacional de Espaňa 2025 - 9. január:

Skupina B:

Portugalsko - Irán 41:20 (17:11)

Ďalší program turnaja:

sobota 10. januára

17.15 Egypt – Irán

19.30 Španielsko – Tunisko

nedeľa 11. januára

14.30 zápas o 5. miesto

16.45 zápas o 3. miesto

19.30 finále

