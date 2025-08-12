Spali s trofejou, vybuchli im instagramy. Slovenky na senzačné zlato nikdy nezabudnú

BRATISLAVA. V čiernohorskej Podgorici šokovali favoritov a dosiahli historický úspech.
Slovenské hádzanárky do 17 rokov sa z európskeho šampionátu vrátili v noci na utorok ovenčené zlatými medailami, keď svoju spanilú jazdu zakončili cez víkend finálovým triumfom nad Chorvátskom 34:30.
Na turnaj pritom cestovali kadetky s oveľa skromnejším cieľom - v silnej konkurencii chceli skončiť do 12. miesta a zabezpečiť si tak miestenku na budúcoročné MS do 18 rokov.
Napokon z toho bola prvá medaila pre slovenskú hádzanú v ére samostatnosti a hneď tá najjagavejšia. Doterajším maximom slovenského tímu na ME do 17 rokov bolo piate miesto spred dvadsiatich rokov.
„Vedeli sme, že môžeme niečo dosiahnuť. Určite sme sa pred turnajom necítili ako outsider, do úlohy ktorého nás možno niektorí pasovali. Naopak, na ME sme išli s tým, že sme dobre pripravení a sme ochotní podať v každom zápase maximálny výkon.
Vedel som, že tento tím je mimoriadne talentovaný, ale že by z toho mohlo byť zlato, o tom sa mi ani nesnívalo," povedal po návrate na Slovensko tréner Pavol Streicher.
VIDEO: Tréneri Streicher a Hepner o ME
V minulosti viedol aj slovenský ženský národný tím, má množstvo skúseností zo zahraničia, no najvýraznejší úspech svojej trénerskej kariéry si vychutnal s mladými reprezentantkami.
Po senzačnom zlate vyzdvihol najmä silu kolektívu: „Spolu sme možno 2,5 roka, výrazne sa tím formoval už vlani v novembri v kvalifikácii na ME. Tam sme si suverénne vybojovali postup, ale víťazstvá sme ešte preceňovať nechceli.
V príprave na ME sme potom z deviatich zápasov neprehrali ani jeden a cítili sme, že by sme mohli na šampionáte niečo dosiahnuť. Darilo sa nám nielen výsledkovo, ale aj herne, chceli sme hrať modernú dynamickú hádzanú, aká sa hrá vo svete. Prvý cieľ bol pre nás kvalifikovať sa na MS a po jeho splnení sme si povedali, že už ideme od zápasu k zápasu.
Nezaoberali sme sa tým, či z toho bude nejaká medaila. Napokon sme to dotiahli až do finále a pre mňa najkrajší moment bol záverečný hvizd, keď už bolo jasné, že vezieme domov zlato. Bolo to veľmi emotívne a bola to najkrajšia odmena pre dievčatá. Pracovali naozaj tvrdo, aby boli úspešné a boli za to odmenené.“
VIDEO: Špendlová a Gogolová o ME
Cestu za senzačným titulom museli mladé Slovenky odštartovať už na konci minulého roka, keď suverénne ovládli kvalifikačnú skupinu v Turecku.
Dvadsať z 24 tímov malo účasť na ME istú bez nutnosti hrať kvalifikáciu, o to prekvapujúcejšie boli výkony slovenského tímu na turnaji. Z ôsmich stretnutí vyhrali šesť, k tomu pridali jednu remízu s Nemeckom a tesnú prehru 21:22 s Dánskom v skupinovom dueli hlavnej fázy.
Dánkam to však vzápätí odplatili vo štvrťfinále (30:29), v semifinále si poradili aj s domácou Čiernou Horou 29:27 a v boji o zlato proti Chorvátsku rozhodli v druhom polčase. Čierna Hora brala bronz, na medaily nedosiahli ani také hádzanárske veľmoci ako sú Španielsko, Dánsko, Maďarsko, či Francúzsko.
„Top momentom bol druhý polčas finále, tam sme sa zomkli a bojovali sme jedna za druhú. To bolo to najkrajšie na celom turnaji. Je super, že máme toľko fanúšikov a ako nám fandili. Po zisku zlata nám doslova ´vybuchli´ instagramy,“ smiala sa krídelníčka Scarlet Špendlová.
VIDEO: Streicher, Karkušová a Špendlová o ME
Medzi najlepšie hráčky slovenského tímu patrila Mária Bartková. Na šampionáte zaznamenala spolu 66 gólov a bola štvrtá najlepšia strelkyňa ME, navyše sa dostala aj do All-Star tímu ako najlepšia ľavá spojka. Za najlepšiu obrankyňu vyhlásili jej spoluhráčku Lilianu Gogovú.
„Je to pre nás splnený sen a užívame si to. Neuveriteľné, aký záujem vyvolal náš úspech, cítime to najmä na sociálnych sieťach. Základom úspechu bol super kolektív, ani po takom dlhom čase sme si vôbec neliezli na nervy. Určite si to navždy zapamätáme,“ vyhlásila Gogová.
Brankárka Anežka Stránska rada spomína na remízu s Nemeckom, keď ju vyhlásili za hráčku zápasu: „Tam sa mi naozaj darilo a napokon sme to dotiahli až k zlatu a ešte stále mi ani nedochádza, čo sa nám podarilo.
Veľmi sa tešíme, je to niečo úžasné. Máme veľmi dobrú generáciu a silný kolektív, navzájom si pomáhame, ťaháme sa. Cítili sme veľkú podporu od fanúšikov a chceli sme to dotiahnuť do konca.“
V úlohe kapitánky priviedla Slovenky na európsky trón spojka Barbora Karkušová: „Získať zlato je obrovský úspech. Sme šťastné a vďačné, že nám toľko ľudí fandí a podporuje nás, ozvalo sa nám množstvo priaznivcov. Titul sme zatiaľ oslávili podľa možností priamo v Podgorici s našimi najbližšími. Bolo to emotívne, na toto fakt nezabudneme. S cennou trofejou sme aj spali, aby sme mali pekné sny.“
Doplnila ju ďalšia z kvalitného spojkového radu slovenskej ekipy Zara Barbara Gogolová: „Najkrajšie spomienky mám na posledné minúty finále a následné odovzdávanie medailí. Najviac sme musel zabrať vo štvrťfinále s Dánkami, tam to bolo tesné, ale zvládli sme to a vyhrali. Individuálne sa mi najviac darilo proti Španielsku.
Máme zlato, ale náš život sa nezmení. Chvíľu si oddýchneme a potom sa vraciame do klubov a začíname prípravu na novú sezónu.“
Mimoriadny úspech kadetiek ocenil aj Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH): „Nie je to najväčší úspech len v ére samostatnosti. My vychádzame z československej hádzanej a ani v tých časoch sa nikdy nevyhral mládežnícky šampionát, takže je to neuveriteľná vec, čo sa stala. Gratulovalo nám k tomu už aj veľa priateľov z Čiech.
Ja sa už dva týždne usmievam, usmievam sa od prvého momentu, pretože dievčatá od začiatku hrali s takým nasadením, s takým pokojom a tak kvalitne, že som nemal strach o to, že neuspejeme. Všetky hráčky ostali zdravé, išli sme až do konca a podarilo sa to. Sme šťastní.
Vedeli sme, že tento tím je veľmi talentovaný a veľmi silný. Cieľom bolo skončiť do 12. miesta, všetko navyše je v športe s takouto konkurenciou obrovský úspech. Keď sme potom zvládli aj štvrťfinále s Dánkami, tak som začal veriť, že sa deje niečo neuveriteľné a ten titul je zázračná vec.“
Svetový šampionát hráčok do 18 rokov je na programe od 29. júla do 9. augusta 2026, oficiálne zatiaľ dejisko nie je určené.
Kouč Streicher verí, že tím môže siahať vysoko aj o rok: „Teraz sme majstri Európy, o rok už budú súperi proti nám viac motivovaní. Počítame s tým a naša úloha bude, aby sme zabezpečili optimálnu prípravu. Urobíme všetko pre to, aby sme boli aj na svetový šampionát nachystaní.“
Výsledky Slovenska na ME do 17 rokov v Podgorici
základná skupina:
Slovensko - Portugalsko 31:26
Slovensko - Severné Macedónsko 34:21
Slovensko - Nemecko 21:21
skupina hlavnej fázy:
Slovensko - Španielsko 25:22
Slovensko - Dánsko 21:22
štvrťfinále:
Slovensko - Dánsko 30:29
semifinále:
Slovensko - Čierna Hora 29:27
finále:
Slovensko - Chorvátsko 34:30
Konečné poradie ME hráčok do 17 rokov
1. Slovensko
2. Chorvátsko
3. Čierna Hora
4. Španielsko
5. Švajčiarsko
6. Dánsko
7. Maďarsko
8. Francúzsko
9. Česko
10. Srbsko
11. Nemecko
12. Švédsko
13. Holandsko
14. Slovinsko
15. Portugalsko
16. Poľsko
17. Island
18. Nórsko
19. Rakúsko
20. Litva
21. Rumunsko
22. Severné Macedónsko
23. Turecko
24. Faerské ostrovy