Medzi fanúšikmi bol mimoriadne obľúbený. Do Tatrana sa vracia opora

PREŠOV. Kubánec Pavel Hernández je späť v Prešove. Koleno Pedra Pacheca už operovali doma Brazílii a Tomáša Rečičára to čaká v piatok 16. septembra v Prešove.

Na listine maródov však má Tatran Prešov stále Lukáša Urbana i Španiela Lopéza.

Kapitán prešovských hádzanárov Oliver Rábek po zrážke so spoluhráčom Marcom Antlom v extraligovom zápase v Topoľčanoch by mal byť do najbližšieho zápasu, ktorý Tatran Prešov odohrá v rámci českej extraligy v sobotu sedemnásteho septembra na palubovke ŠKK Brno, v poriadku.