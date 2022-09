Prsty v tom mal aj mladý Slovák. Prešovčania v českej extralige zakopli

Výkonmi v tejto súťaži to však zverenci trénera Radoslava Antla zatiaľ nepotvrdili.

Určite dobre mienený apel trénera Antla sa však minul účinku už v najbližšom zápase. Tatran otvoril síce skóre duelu, viedol aj 3:1, no od tohto stavu až takmer do konca polčasu o jeden až tri góly vyhrávali Lovosice.

Lovosice po príchode do Prešova šancu na prípadný úspech vôbec nespomínali. Akurát predstaviteľ ich manažmentu spomenul, že pricestovali bez troch dôležitých hráčov základnej zostavy.

„Za takéhoto stavu akoby sme si mysleli, že to pôjde samo, že to už máme vyhrané. Omyl! Za stavu 23:18 sa nám zranil Lukáš Urban a prišli sme aj o vylúčeného Kasatkina. Ale hlavne, začali sme robiť hlúpe chyby nielen v obrane, ale aj v útoku.

Aj domáci majú na listine maródov zo základu rovnako trojicu hráčov. A navyše čakajú na Kubánca Pavla Hernándeza, ktorý po vybavení pobytových formalít by mal pricestovať do Prešova v pondelok dvanásteho septembra.

„S dorastom Trebišova ani počas hosťovania s košickými mužmi sa mi však nepodarilo to, čo dnes s tímom českých Lovosíc. V tejto hale sa len tak ľahko nevyhráva.

Výhru nad Prešovom považuje vo svojej doterajšej kariére za jednu z najcennejších.

"Navyše, podarilo sa to pred mnohými mojimi rodinnými príslušníkmi a známymi východniarmi, ktorí prišli na zápas do Prešova. Teraz, krátko po stretnutí ešte nechápem čo sa to vlastne stalo.

Asi to, že skvelá partia mladších hráčov okolo nášho najskúsenejšieho hráča Pavla Horáka zabrala zrejme nad svoje obvyklé maximum a docielila tak senzačnú výhru nad vysoko favorizovaným Tatranom,“ dodal Hniďák.