Pykali za horibilný úvod. Slovenské hádzanárky nestačili na Španielky

Prípravný zápas žien
Slovensko - Španielsko 21:31 (12:13)
Zostava a góly SR: Tomovčíková, Furgaláková - Holejová 7/2, Lanczová 6/3, Ščípová 2, Bujnochová 2, Lengyelová 1, Györiová 1, Ratvajská 1, Dmytrenková 1, Pastorková, Dvorščáková, Pénzesová, Šutranová, Hudáková, Kostelná
Rozhodovali: Haščíková, Kellner (obe SR)
Vylúčenia: 5:2, 7 m hody: 7/5 - 8/6
TRENČÍN. Slovenské hádzanárky neuspeli ani v druhom z dvojice prípravných stretnutí proti Španielsku.
V sobotu podľahli favorizovanému súperovi v Trenčíne 21:31. Zverenky trénera Jana Beňadika prehrali so Španielskom aj vo štvrtok v Žiline (25:33).
Slovenky začali veľmi zle, prvých sedem minút nedokázali skórovať ani raz a prehrávali 0:5.
Potom sa dvakrát za sebou presadila zo sedemmetrového hodu Lanczová a domáce sa aj vďaka parádnym zákrokom brankárky Tomovčíkovej dostávali späť do hry.
Györiová v 18. minúte znížila už na 7:8 a o desať minút neskôr bolo po úspešnej sedmičke Holejovej dokonca vyrovnané 11:11.
Do kabín išli Španielky s tesným náskokom (13:12), ale hneď po zmene strán odskočili aj vďaka presilovke na 17:13 zo svojho pohľadu.
Domáce kopili technické chyby, čo súperky dokázali využiť a dvadsať minút pred koncom vyhrávali už o osem gólov 22:14.
Španielsky tím tak získal rozhodujúci náskok, ktorý v závere ešte zvýraznil. Najlepšia strelkyňa slovenského tímu Adriana Holejová zaznamenala sedem gólov.
Súboje so Španielskom boli súčasťou prípravy na majstrovstvá Európy 2026, ktoré bude Slovensko spoluorganizovať.
Najbližšie na slovenský tím čakajú zápasy v základnej skupine EHF Euro Cupu v Poľsku (16. októbra v Mielci) a doma s Nórskom (19. októbra v Bratislave).
Hlasy po zápase
Jan Beňadik, tréner SR: „Som rád, že sme odohrali výborný prvý polčas. Išli sme do druhého s tým, že v tom budeme pokračovať. Zlomili nás však nepremenené šance v jeho úvode a dostali sme sa do fázy, keď sme robili jednoduché technické chyby. Španielky nám odskočili na osem gólov a už sme sa s tým potom viezli do konca zápasu. Desaťgólový rozdiel úplne nezodpovedá tomu, čo sa dialo na palubovke a z toho som trochu smutný. Verím, že sa v októbri zasa trochu posunieme dopredu.“
Adriana Holejová, najlepšia strelkyňa SR: „Prvý polčas ukázal, že sme schopné držať krok aj s takýmito družstvami. Rozhodujúce dnes bolo, že sme urobili chyby vtedy, keď sme to mali zlomiť. Boli to zahodené šance a technické chyby v útoku, z čoho sám následne dali góly a tam sme sa stratili. Vyhráva ten, kto urobí menej chýb. Zápasy so Španielskom nám ukázali, kde sa máme zlepšiť.“