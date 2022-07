Stratili šancu na postup. Snaha a bojovnosť sú málo, vraví tréner

Majstrovstvá EHF - I. turnaj - B-skupina:

VARNA. Slovenskí hádzanári do 20 rokov si nevybojujú miestenku do elitnej kategórie ME. Na turnaji v bulharskej Varne prehrali s Rakúskom 29:36 a stratili šancu obsadiť v B-skupine jednu z dvoch postupových priečok do semifinále.

Zverenci trénerskej dvojice Ján Kolesár - Tomáš Straňovský ešte nastúpia vo štvrtok proti Turecku, ktoré je bez bodu na poslednom mieste tabuľky.

"Vedeli sme, čo hrajú Rakúšania. Streľbu z diaľky mali minimálnu, ale išli do toho takpovediac po hlave. My sme prehrávali súboje v obrane, či už to bolo nekoncentrovanosťou alebo zlým postavením.