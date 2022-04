Slovenský pohár v hádzanej spoznal svojich víťazov. Radujú sa Michalovce a Považská Bystrica

"Nevedeli sme sa odtrhnúť od DAC. Do stavu 9:5 nám to išlo, ale nevydaril sa nám záver prvého dejstva a súperky sa dostali späť do zápasu. V druhom polčase sme mali mierny náskok, ale prakticky sa hralo až do úplného konca.

Pre divákov to bol pekný duel, ale pre mňa však hrozný. My sme trochu upustili od toho, v čom sme silní, teda z agresivity v obrane a fyzickej hry, z ktorej potom beháme. Tentoraz to tak nebolo, a tak z našej strany to bolo trápenie, ale zase klobúk dole pred výkonom Dunajskej Stredy.

Potvrdilo sa, že keď sa hrá na jedno stretnutie, môže sa stať všetko. Dnes sme boli o kúsok lepší my," zhodnotil tréner víťazného kolektívu Ján Beňadik podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej.



Mužské finále bolo tiež veľmi vyrovnané až do 52. minúty, keď Považská Bystrica získala päťgólový náskok (25:20). Košičania síce potom ešte skorigovali, no z trofeje sa štvrtýkrát v histórii tešili Považania.