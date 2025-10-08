Slovensko bude hostiť aj olympijské šampiónky. V nominácii je sedem legionárok

Anette Emma Hudáková a Karin Bujnochová (obidve Slovensko).
Anette Emma Hudáková a Karin Bujnochová (obidve Slovensko). (Autor: TASR)
TASR|8. okt 2025 o 18:06
Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále prvé dva tímy.

BRATISLAVA. Jedenásť hráčok z domácej MOL ligy a sedem legionárok figuruje v nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárok na úvodné dva zápasy Euro Cupu.

Súťaž je určená pre národné tímy, ktoré už majú istú účasť na ME 2026 a nemusia hrať kvalifikáciu. Slovensko bude európsky šampionát spoluorganizovať.

Zverenky kouča Jana Beňadika sa predstavia v 1. skupine Euro Cupu a v úvodnom dueli nastúpia vo štvrtok 16. októbra v poľskom Mielci proti domácej reprezentácii (18.00 h).

O tri dni neskôr v nedeľu 19. októbra o 14.00 h privítajú v Gopass Aréne v Bratislave olympijské šampiónky a úradujúce majsterky Európy Nórky.

Štvrtým účastníkom skupiny je Rumunsko. Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále prvé dva tímy.

Nominácia hádzanárok SR na zápasy Euro Cupu

Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda)

Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.)

Spojky: Adriana Holejová (JDA Dijon/Fr.), Barbora Lancz (MTK Budapešť), Emma Anette Hudáková (Moyra-Budaörs Handball/Maď.), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chorv.), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Dorota Bačenková, Alena Dvorščáková (obe MŠK Iuventa Michalovce)

Krídelníčky: Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Eszter Lengyel (Komáromi KVSE/Maď.), Natalija Dmytrenková (SPR Sošnica Gliwice/Poľ.)

