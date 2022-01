Maďari utvorili napriek pandémii rekord. Holeša: Našli sme v nich priateľov

"Vlády jednotlivých krajín v celej Európe deň čo deň prispôsobujú svoje pravidlá v súvislosti s pandémiou, rovnako to bolo aj teraz. Tu sa zúčastnilo na ME 24 tímov z rôznych prostredí, s rôznou mentalitou a prístupom. Museli sme na to nájsť rovnováhu, bola to výzva pre všetky delegácie. Zvládli sme to spolu s organizátormi a zúčastnenými federáciami.

Odohrali sa všetky zápasy a nepamätám si, že by som videl toľko špičkových a tesných stretnutí na najvyššej úrovni. Sme vďační hráčom, ktorí dali do toho svoju dušu. Môžeme byť hrdí. Bol to šport najvyššej úrovne. Ďakujem obom organizátorom za neustálu podporu," dodal Wiederer.

Holeša ďakoval priateľom z Maďarska

EHF i predstavitelia národných zväzov usporiadateľských krajín sa zhodli, že uplynulé dni na ME 2022 stáli organizátorov v súvislosti s pandémiou koronavírusu veľa úsilia, ale napokon všetko zvládli k spokojnosti.