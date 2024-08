Hrozivý druhý polčas Slovákov. Pripravil ich o postup do semifinále

Radoslav Antl (tréner SR "18"): "Mali sme to dobre rozohrané, vychádzala nám taktika, ale potom prejavila sa kvalita a možnosti na striedanie na holandskej strane. Treba sa na to pozerať reálne. Prvý polčas až na záverečné dve minúty bol z našej strany výborný. Keď sa nám však zranili dvaja dôležití hráči - Mocko a Krok, ktorých je náročné nahradiť, tak sa ukázalo, že nemáme tak kvalitný káder, aby sme to v konfrontácii so súperom tohto rangu ustáli. Chalanom však nemám čo vyčítať. Bojovali, dodržiavali taktické pokyny, ale kvalita Holanďanov bola väčšia."