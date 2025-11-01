Mladí Slováci nemali zľutovanie. Svojho súpera deklasovali a postúpili na európsky šampionát

Kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov
Slovensko - Holandsko 38:17 (19:7)
Najviac gólov Holandska: Tol 4, Hulspas 3
Zostava a góly SR: Š. Kríž, Mikula - Struhár 3, Valent 8, Bednárik 4, Stranovský 6, Sivák 4, Botanský 2, Török 1 , Majirský 3, Stachovič a Kubík po 2, Dudáš 3, Kirnak, Fekec, Mikula, M. Kríž
Rozhodcovia: L. Hardegger, S. Hardegger (obaja Švaj.), TH: 3/2 - 3/1, vylúčení: 3:5
Diváci: 800
ŠAĽA. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili aj v druhom zápase C-skupiny kvalifikácie ME 2026 a zaručili si postup na budúcoročný šampionát.
Na domácom turnaji v Šali zdolali rovesníkov z Holandska 38:17, v nedeľu od 16.15 ich čaká ešte záverečný duel skupiny proti poslednej Ukrajine.
Hlasy po zápase
Tomáš Kysel, asistent trénera Slovenska: „Vedeli sme, že nás bude čakať ťažký zápas, ale sme radi, že sme to zvládli hlavne v hlavách a pristúpili sme k tomu svedomito. To, čo sme si povedali, aby sme vychádzali z obrany, bojovnosti, tak myslím si, že v podstate tam sa to zlomilo. Chalanov sme upozorňovali, že nič nie je isté a mali sme obavy, či zopakujeme taký istý výkon, ale našťastie, dobre sme sa pripravili v hlavách a fyzicky sme to zvládli. Bojovnou obranou sme sa odtrhli na začiatku prvého polčasu a udávali sme tempo. Teší ma, že aj keď sme prestriedali, tak sme nepoľavili. Musíme pochváliť všetkých chalanov. Vedeli sme, že druhý zápas bude rozhodujúci. Sme radi, že to, čo sme si stanovili, tak nám vyšlo. Fanúšikovia boli super, nieslo sa to celé v pozitívnej atmosfére. Chlapci boli dobre motivovaní. Je to pre nás záväzok a teraz začína robota, aby sme zabojovali o čo najlepšie miesto.“
Nico Straňovský, hráč Slovenska: „Niečo neskutočné, nechápal som, pretože sme prišli s malými očakávaniami. Verili sme v to, že postúpime, ale absolútne sme nečakali takéto dva výkony. Ďakujeme fanúšikom, veľká vďaka aj realizačnému tímu. Veľmi dobre sa o nás starali, zrazy prebiehali super, takže jedno veľké ďakujem. Zo začiatku sa súper rozsypal, my sme hrali úžasne. Splnili sme všetko, čo nám tréner povedal, takže nemalo byť aké zaváhanie. Kľúčom bola vynikajúca obrana, ako by povedal tréner, tak palubovka horela. V útoku to bola naša hra, takže všetko vyšlo.“
Alex Bednárik, hráč Slovenska: „Zápas bol fantastický, hrali sme výborne od začiatku do konca. Každý jeden hráč, čo vstúpil na ihrisko, tak bol neskutočný. Nerobili sme takmer žiadne chyby, obrana fungovala výborne a v útoku neboli žiadne problémy. Prvé dva zápasy sme si odmakali, ale aj v treťom budeme hrať naplno. Je výborné, že sme dokázali po dvoch zápasoch postúpiť. Rozdielovým faktorom bolo podľa mňa nasadenie a ako sme pristúpili k zápasu.“