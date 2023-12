Slovenskí hádzanári vstúpili do Karpatského pohára prehrou, nestačili na Gruzínsko

Fernando Gurich, tréner SR: "Vedeli sme, že nám chýbajú dôležití hráči. Vzhľadom na hráčov, ktorých sme mali k dispozícii, sme museli hrať ofenzívnu obranu 1 - 5. Chýbala nám agresivita, ale bojovali sme až do konca. Veľkým nedostatkom bolo, že sme v druhom polčase dali len tri góly za dvadsať minút. Verím, že zajtra to bude v našom podaní lepšie."

Jakub Prokop, spojka a najlepší strelec SR: "Treba povedať, že okrem dvoch brankárov máme k dispozícii len 11 hráčov. Súper je v príprave na ME, nastúpil v plnej zostave. Za jeden - dva tréningy útok veľmi nenacvičíme, navyše tu boli aj noví hráči, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Chceli sme hrať od začiatku do konca a najmä v obrane šliapať. Myslím si, že výsledok o päť gólov je v týchto podmienkach dobrý. Obzvlášť, keď sme v priebehu duelu prehrávali výraznejšie, ale v závere sa nám to podarilo skorigovať."

zdroj: slovakhandball.sk