Slovákom nevyšiel vstup do Karpatského pohára. Neudržali náskok z prvého polčasu

Karpatský pohár 2025
Slovensko - Gruzínsko 28:31 (16:14)
Zostava a góly SR: Brankári: Mitošinka, Bako - Briatka 4/3, Potisk 9, Prokop 4, Petryčenko 2, Štefina 3, Fenár 1, Moravčík, Jurkovič 1, Dopjera 1, Mitaľ 3, Kravčák, Petržela, Féder, Obulaný, Jankovič, Ratkovský
Najviac gólov Gruzínska: Kalandadze 10/6, Kbilašvili 6, Dichamindžia a Arsenašvili po 4
Rozhodovali: Gherman, Moldovan (obaja Rum.), vylúčenia: 4:3, 7 m hody: 5/3 - 6/6
BAIA MARE. Slovenským hádzanárom nevyšiel vstup do turnaja o Karpatský pohár. V rumunskom meste Baia Mare prehrali v prvom zápase s Gruzínskom 28:31.
Na podujatí ich ešte čakajú súboje s Ukrajinou (sobota o 13.30 SEČ) a domácim Rumunskom (nedeľa o 16.30 SEČ).
Slováci mali navrch iba v prvom polčase, po zmene strán súper otočil skóre aj vďaka strelecky disponovanému Kalandadzemu, ktorý dal celkovo desať gólov.
Skóre otvoril v 5. minúte prvým reprezentačným gólom vo svojej premiére Petryčenko, Gruzínci však neskôr viedli 2:1 i 6:5.
Nasledovala štvorgólová šnúra slovenskej ekipy, ktorá išla do kabín s dvojgólovým náskokom. V druhom polčase rozhodla o víťazovi až koncovka.
Prokop síce vyrovnal v 57. minúte na 28:28, potom však už skórovali iba hráči súpera a tromi gólmi rozhodli o svojom triumfe.
V slovenskom drese sa strelecky najviac darilo Martinovi Potiskovi, ktorý zaznamenal deväť presných zásahov.
Pre zverencov trénera Fernanda Guricha je turnaj súčasťou prípravy na marcovú druhú fázu kvalifikácie MS 2027.