Na Karpatskom pohári sa im nedarilo. Slováci prehrali aj proti Grécku

/zdroj: slovakhandball.sk/:

Fernando Gurich, tréner SR: "Bol to pre nás náročný zápas, obzvlášť pre tempo od úvodu. Chýbali nám hráči na striedanie, aj na to, aby sme v obrane mohli hrať aktívne. Ešte prvá štvrťhodina bola v poriadku, obrana fungovala i v útoku to išlo. Potom sme sa však nevedeli presadiť cez grécku defenzívu. Snažili sme sa nájsť nejaké riešenie, ale nepodarilo sa nám to. Pre mladých hráčov sú to cenné skúsenosti."

Juraj Briatka, krídelník SR: "Každá prehra dvojciferným rozdielom mrzí. Nebudem sa vyhovárať na naše zloženie, ale je to realita. Žiaľ. Pre nováčikov i ďalších mladých hráčov je to veľká skúsenosť. Skúšali sme obranný systém 1 - 5, na ktorý sme mali jeden tréning. Boli tam chyby, ale nemali sme inú možnosť a hráčov, aby sme na turnaji mohli hrať obranu 0 - 6. Treba sa poučiť a najmä na ďalších zrazoch predviesť lepšie výkony."