Dva turnaje s piatimi prehrami. Našou prioritou neboli víťazstvá, tvrdí tréner Gurich

Výkony Slovákov v uvedených stretnutiach neboli presvedčivé, čo nie je dobrá správa pred marcovými stretnutiami proti výberom Luxemburska a Izraela v kvalifikácii o postup na MS 2025. Ak chcú pomýšľať na úspech, musia sa zlepšiť. Slováci v Rumunsku na Karpatskom pohári s oslabeným kádrom podľahli Gruínčanom 27:32 a Grékom 23:35, v Španielsku už v silnejšom zložení prehrali so Srbmi 24:31, so Španielmi 18:36 a s Poliakmi 20:38.

"Našou prioritou na turnaji neboli víťazstvá. Vedeli sme, že budeme čeliť trom top tímom. Keď sa chceme pohnúť vpred, hráči musia zbierať medzinárodné skúsenosti aj na úplne najvyššej úrovni.

Práve preto musíme hrať proti lepším družstvám ako my, čo boli aj všetci traja naši protivníci v Granollerse," zhodnotil tréner Fernando Gurich podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



"So Srbskom sme nedávno v kvalifikácii prehrali doma o šesť gólov, u nich dvojciferne a teraz na turnaji o sedem, ale 45 minút sme zahrali na naše možnosti výborne. Nevyužili sme však nejaké čisté šance, aj za stavu, keď to bolo len o tri, sme dve zahodili. Potom prišla naša zlá päťminútovka.