Slovenskí hádzanári skončili v Španielsku štvrtí. Na záver turnaja podľahli Egyptu

Slovenskí hádzanári.
Slovenskí hádzanári. (Autor: TASR)
TASR|11. jan 2026 o 18:28
ShareTweet0

Slováci nastúpili bez svojho najlepšieho strelca Martina Potiska.

Slovenskí hádzanári obsadili na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplone štvrté miesto.

V nedeľnom súboji o konečné umiestnenie podľahli Egyptu 30:39. Zverenci trénera Fernanda Guricha predtým na podujatí prehrali so Španielskom 26:43 a zdolali Tunisko 35:30.

Slováci nastúpili na súboj o tretiu priečku už bez svojho najlepšieho strelca na turnaji Martina Potiska (16 gólov), ktorý mal problémy s brušným svalstvom.

Proti africkému súperovi sa síce ujali vedenia, ale potom prevzal iniciatívu pravidelný účastník MS a v prvej desaťminútovke získal náskok 8:3.

Za stavu 14:6 pre Egypt si slovenská lavička zobrala oddychový čas, ale do kabín išiel súper so sľubným osemgólovým náskokom. Štvrťhodinu pred koncom už viedol Egypt dvojciferným rozdielom (32:22) a bez problémov dokráčal k víťazstvu.

Najlepším strelcom slovenského tímu bol Jakub Kravčák so siedmimi presnými zásahmi.

Torneo Internacional de España 2026:

zápas o 3. miesto:

Slovensko - Egypt 30:39 (13:21)

Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár 2, Moravčík, Smetánka 2, Kravčák 7, Briatka 4/3, Jurkovič 4, Dopjera 1, Mitaľ 1, Petržela 1, Féder, Lukačin 1, Štefina 6, Valent 1, Páleš, Ratkovský. Najviac gólov Egypta: Adel 6, Youssry a Khaled po 5

Rozhodovali: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 1:3, 7 m hody: 3/3 - 2/2

zápas o 5. miesto:

Tunisko - Irán 26:24

Hádzaná

Hádzaná

    Slovenskí hádzanári.
    Slovenskí hádzanári.
    Slovenskí hádzanári skončili v Španielsku štvrtí. Na záver turnaja podľahli Egyptu
    dnes 18:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Slovenskí hádzanári skončili v Španielsku štvrtí. Na záver turnaja podľahli Egyptu