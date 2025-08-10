ONLINE: Slovensko - Chorvátsko dnes, ME v hádzanej hráčok do 17 rokov dnes LIVE (finále)

Slovensko - Chorvátsko. ONLINE prenos z finálového zápasu Majstrovstiev Európy v hádzanej hráčok do 17 rokov.
Slovensko - Chorvátsko. ONLINE prenos z finálového zápasu Majstrovstiev Európy v hádzanej hráčok do 17 rokov.
Sportnet|10. aug 2025 o 16:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z finále majstrovstiev Európy v hádzanej hráčok do 17 rokov: Slovensko - Chorvátsko.

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky zabojujú o zlato vo finále ME v hádzanej hráčok do 17 rokov, keď si zmerajú sily s rovesníčkami z Chorvátska.

Kým Slovenky si v semifinále poradili s domácou Čiernou Horou 29:27, Chorvátky otočili duel so Španielskom a tešili sa z víťazstva 31:28.

Kde sledovať ME v hádzanej žien do 17 rokov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Chorvátsko dnes (ME v hádzanej hráčok do 17 rokov dnes LIVE, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

ME do 17 let - ženy Finále 2025/2026
10.08.2025 o 19:30
Chorvátsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30.
Hádzaná

Hádzaná

