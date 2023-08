Lákal ju najlepší tím na svete. V bránke pôsobila noblesne, hovorí legenda

Dostala to do vienka

„Vysoká, obratná, ohybná. Vynikala brankárskym umením. Dostala to do vienka. Všetci vedeli, kto je to Končeková. Rozhodne to nebolo zabudnuté meno,“ vravela Beňušková - Lamrichová.

„Akonáhle Marika prehovorila, vedeli sme, odkiaľ je. Trnavské nárečie je pre ňu typické. Úprimná, cieľavedomá, spravodlivá, priateľská, pokorná,“ doplnila.