Slovenky za svetové zlato dostali tisícku, tepláky museli vrátiť

BRATISLAVA. Dnes sú to dámy po osemdesiatke, ktoré spomínajú na veľký turnaj. Nehrali v hale, ale vonku, na čiernej škvare, museli si zobrať dovolenku z bežnej práce.

Hádzanárky Slovenska sa po 26 rokoch opäť predstavia na svetovom šampionáte, kde sa dostali vďaka voľnej karte. Pôvodne neuspeli v baráži o MS v dvojzápase so Srbskom.

Slovenky sú outsiderom

V prvom zápase na MS vo štvrtok (o 20.30 vysiela RTVS na Dvojke) vyzvú Maďarsko.

Následne ich v skupine čaká Nemecko a Česko. Ak by opäť zopakovali dvanáste miesto, bolo by to doslova neuveriteľné.