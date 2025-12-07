Prehra prišla až na záver turnaja. Slovenky podľahli Severnému Macedónsku

Medzinárodný turnaj v Turecku
Slovensko - Severné Macedónsko 24:26 (12:12)
Zostava a góly SR: Tomovčíková, Jablonská, Furgaláková – Ščípová 7, Rajnohová 3, Bujnochová 3, Vargová 2, Ratvajská 2, Györiová 2, Hudáková 2, Bačenková 1, Dmytrenková 1, Popovcová 1, Zsákovicsová, Lengyelová, Dvorščáková, Pastroková
Slovenské hádzanárky prehrali so Severným Macedónskom 24:26 vo svojom záverečnom zápase na turnaji v Turecku.
V predošlých dvoch zápasoch zdolali v Ankare Slovinsko a aj domáce Turecko.
Hlas po zápase
Jan Beňadik, hlavný tréner SR: „Neudržali sme kvalitu výkonu z predchádzajúcich dvoch dní. Najmä v druhom polčase to bolo už výrazne o únave. Myslím si, že cesta k víťazstvu v tomto zápase viedla cez prvý polčas. Mali sme ho vyhrať o 3-4 góly a myslím si, že potom by sme to už zvládli. Úvod druhého polčasu sme mali hluchý. Trápili sme sa a v závere sme to už iba naháňali. Dnes sa to hodnotí ťažko, ale to je šport. Hráte 3 zápasy za 3 dni, tak nie úplne vždy rozhoduje kvalita, ale momentálny stav a súper bol dnes na tom možno trošičku lepšie. Gratulujeme Severnému Macedónsku k víťazstvu aj k celkovému víťazstvu na turnaji. Nám to ukázalo veľa vecí, z ktorých sa poučíme a musíme pracovať ďalej.“