Slovenskí hádzanári vyzvú v 2. fáze kvalifikácie posledný tím z C-skupiny

VIEDEŇ. Slovenskí hádzanári sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú v dvojzápase s posledným tímom zo základnej C-skupiny januárového európskeho šampionátu.
V nej figurujú Francúzsko, Nórsko, Česko a Ukrajina. Rozhodol o tom žreb vo Viedni.
Druhá fáza kvalifikácie MS 2027 sa bude hrať 18. až 22. marca budúceho roka systémom doma a vonku. Slováci odohrajú prvý zápas na palubovke súpera a odvetu doma.
Úspešnejší tím sa prebojuje do finálovej európskej baráže o svetový šampionát, ktorá sa bude hrať v máji.
Svetový šampionát s 32 účastníkmi bude od 13. do 31. januára 2027 hostiť Nemecko.