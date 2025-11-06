Slovenskí hádzanári vyzvú v 2. fáze kvalifikácie posledný tím z C-skupiny

Slovenskí hádzanári
Slovenskí hádzanári
6. nov 2025 o 12:56
Môžu čeliť aj Česku.

VIEDEŇ. Slovenskí hádzanári sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú v dvojzápase s posledným tímom zo základnej C-skupiny januárového európskeho šampionátu.

V nej figurujú Francúzsko, Nórsko, Česko a Ukrajina. Rozhodol o tom žreb vo Viedni.

Druhá fáza kvalifikácie MS 2027 sa bude hrať 18. až 22. marca budúceho roka systémom doma a vonku. Slováci odohrajú prvý zápas na palubovke súpera a odvetu doma.

Úspešnejší tím sa prebojuje do finálovej európskej baráže o svetový šampionát, ktorá sa bude hrať v máji.

Svetový šampionát s 32 účastníkmi bude od 13. do 31. januára 2027 hostiť Nemecko.

