Tatran Prešov potvrdil úlohu favorita. V ligovom zápase jasne zdolal ŠKP Bratislava

Hráči Tatrana Prešov. (Autor: TASR)
TASR|19. okt 2025 o 19:06
Prešovčania tak v súťaži zostávajú stopercentní.

Niké Handball Extraliga - 8. kolo

ŠKP Bratislava - Tatran Prešov 24:40 (10:15)

Najviac gólov: Gdovec 8, Pacek 4/1, Orosz a Ivány po 3 - Dobrkovič 5, Mitaľ 4, Karlov 4/2

Rozhodovali: Nagy a Ondruš, 7 m hody: 4/1 - 6/4, vylúčení: 3:6 na 2 min, ČK: 60. Gdovec (ŠKP)

BRATISLAVA. Hádzanári Tatrana Prešov potvrdili pozíciu výrazného favorita a v nedeľnom stretnutí 8. kola Niké Handball Extraligy triumfovali na palubovke ŠKP Bratislava presvedčivo 40:24 (15:10).

V súťaži tak zostávajú stopercentní a vedú ju o štyri body pred duom Považská Bystrica, Bojnice. ŠKP má na konte 6 bodov a je siedme.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

