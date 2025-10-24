Dunajská Streda je stále neporazená. Ovládla aj šláger na palubovke Šale

Zľava hráčka Šale Diana Mária Vargová, hráčka DAC Lea Franušičová a hráčka Šale Olívia Ščípová (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2025 o 21:00
DAC je na čele tabuľky

MOL liga - 6. kolo

HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 26:31 (15:14)

Najviac gólov: Vargová 8/5, Rajnohová 5, Ščípová 4 - Pastorková 7/1, Franušičová a Boadová Coronadová po 5

Rozhodovali: Budzák, Záhradník, 7m: 5/5 - 4/2, vylúčené: 4:9

ŠAĽA. Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zvíťazili v šlágri 6. kola MOL ligy nad HK Slovan Duslo Šaľa 31:26 a sú bez straty na čele tabuľky.

Oba tímy v predošlých piatich zápasoch neprehrali a zverenky trénera Petra Pčolu si tak pripísali prvú stratu v nadnárodnej súťaži.

Hosťujúce hráčky nasmerovala za výhrou najmä sedemgólová Kristína Pastorková.

