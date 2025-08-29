Úradujúci majster svoje ambície netají, doma chce podľa vlastníka klubu vyhrať všetko

PREŠOV. Úradujúci, devätnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión Tatran Prešov pred sobotným štartom nového ročníka Niké handball extraligy neskrýva svoje ambície.
Tatran Prešov otvorí súťažnú sezónu 2025/2026 zápasom prvého kola na pôde Štartu Nové Zámky.
Hrať v nej bude Európsku ligu, Slovenský pohár a v budúcom roku by mal súperiť i o Československý pohár.
„Čo sa týka nášho seniorského mužstva, s tým chceme v slovenských súťažiach vyhrať všetko, teda Niké extraligu i Slovenský pohár. A tiež uspieť aj v Československom pohári.
V Európskej lige sa chceme predviesť kvalitnými výkonmi a robiť tak dobré meno Prešovu i slovenskej hádzanej,“ uviedol na klubovej stránke vlastník Tatranu Prešov Miloslav Chmeliar a na métu zisku prípadného dvadsiateho titulu majstra Slovenska dodal.
Dvadsiaty majstrovský titul je lákavou métou
„Je to vskutku pre mňa lákavá méta. Také niečo sa v kolektívnych športoch u nás len tak skoro hocikomu nepodarí. Ak na ňu dosiahneme, potom verím, že nájdem nasledovníkov, ktorí by pokračovali v nastúpenom trende.
V začínajúcej sezóne ma okrem kvalitných výkonov a dobrých výsledkov poteší hlavne to, ak sa našim hráčom budú vyhýbať zranenia. A tých veru v predošlej sezóne i počas prípravy na nový ročník bolo v našich radoch až priveľa.
Želám si teda, aby všetky naše družstvá odohrali sezónu v zdraví a získali to, čo si pred jej štartom predsavzali.
Aby sa potom o Tatrane hovorilo doma i v zahraničí pozitívne, tak ako v úspešných predchádzajúcich rokoch. To by aj pre mňa bola tá najväčšia odmena.“
Úradujúci majster vkročí do dovej sezóny s obmeneným kádrom Po dvojnásobnej operácii kolena a dlhej odmlke je späť kapitán tímu Lukáš Urban.
Do kádra sa vrátil aj dvadsaťjeden ročný hráč spojkového radu Dávid Turek, do Prešova sa vrátila aj srbská ľavoruká spojka Savo Slavuljica.
Novicmi sú čiernohorský reprezentačný gólman Danilo Mihajlovič, bieloruský pivot Alexej Ušal, slovinská ľavoruká pravá spojka Tim Jenko Bogdanič a čiernohorská stredná spojka Andrej Dobrkovič.
Tatran si už skôr do spojkového radu upísal sedemnásťročný slovenský hádzanársky talent Jakuba Valenta, neskôr i pivota Filipa Jurkoviča.
V rámci prípravy dvakrát v Poľsku, raz v Česku
V rámci prípravy pracoval Tatran v domácom prostredí, v poľskom horskom stredisku Bialka Tatrzanska, doma odohral prípravný zápas proti Ferencvárosu Budapešť, štartoval na turnajoch v poľskom Glogowe a českom Zubří.
„Kondičné prípravné bloky až na brazílskeho pivota Lucasa Barrrosa, ktorého potrápilo koleno, zvládli k plnej spokojnosti a bez väčších ťažkostí,“ rekapituloval tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.
„Na kvalitne obsadenom turnaji poľskom Glogowe sme síce nehrali oslnivo, ale s každou odohranou minútou bolo vidieť, že sa zlepšujeme. Výsledkom bolo naše prvenstvo na tomto podujatí.“
Prvenstvo v Glogowe potešilo, zarmútili zranenia
Úspech v Poľsku potešil, čo ale veru netešilo, postupne sa na prešovských hráčova začali lepiť zdravotné ťažkosti.
„Tie postihli Igora Karlova, Jakuba Kravčáka, Tima Jenka Bogdaniča, pokračovali Barrosove. Tým nám kvalita tréningového procesu upadla, trénovalo nás málo, museli sme improvizovať. Kvalita nám potom na ďalšom turnaji v Zubří zákonite chýbala.
Vrátili sme sa domov a akoby tých boľačiek nebolo málo, tak ešte Kubáncovi Pavlovi Hernándezovi vypovedalo poslušnosť koleno.
Predovšetkým z dôvodu spomenutých problémov sme nemohlo odohrať naplánovanú generálku na štart sezóny proti českým Lovosiciam a napokon ani už dohodnutý prípravný zápas s HK Košice.
Náročný štart
V Nových Zámkoch je zápas prvého kola NHE naplánovaný na dosť nezvyklý čas, na už 16:30 h.
„Tento fakt nás vôbec netrápi. Či hráme o hodinu skôr alebo neskôr, to nie je problémom. Ten osobne vidím ako za daných zdravotných okolností zvládneme vstup do súťažného kolotoča.
Po Nových Zámkoch hráme doma proti Považskej Bystrici a v treťom kole cestujeme do Bojníc.
Veľké oči nemáme, avšak za svojim cieľom v každom jednom z nich určite pôjdeme na maximum,“ avizoval pred extraligovým štartom tréner majstrovského Tatranu Radoslav Antl.