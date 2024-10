Extraligová generálka trénera nepotešila. Prešov musí v Európe ukázať väčšie nasadenie

Prešovčania Bratislavčanov v extralige výrazne zdolali. Tréner Tatranu Ratko Djurkovič ale tvrdí, že hráči mysľami už bol na zápase Európskej ligy EHF proti švajčiarskemu Kadetten Schaffhausen. PREŠOV. Osemnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión sa chystá na premiérový domáci zápas Európskej ligy EHF, ktorý Tatran Prešov odohrá na vlastnej palubovke proti švajčiarskemu majstrovi Kadetten Schaffausen v utorok pätnásteho októbra. Začiatok v Tatran handball arene je stanovený na 18:45 h.

Tatran Prešov vstúpil do zápasového diania v C - skupine EL prehrou na ihrisku francúzskeho Limoges Handball 24:31 (12:15). Na to aký výkon podal slovenský tím, sedemgólový rozdiel je dosť krutý.

O prijateľnejší výsledok sa Prešovčania pripravili tromi zbytočnými vlastnými chybami v samom závere stretnutia. Poslednou previerkou pred duelom so Schaffhausenom bol sobotný domáci zápas Niké handball extraligy proti ŠKP Bratislava. Proti Švajčiarom musia podľa trénera vyrukovať s väčšou energiou Favorizovaný Prešov zdolal Bratislavčanov presvedčivo 32:22 (18:8), no tréner Tatranu Prešov Ratko Djurkovič výkonom svojich zverencov nadšený veru nebol. „Náš cieľ v tomto súboji bol jasný. Hrali sme vo výrazne pozmenenom zložení, oproti tomu v akom sme nastúpili v EL vo Francúzsku. Proti ŠKP do hry zasiahli všetci šestnásti nominovaní hráči. Musím ale povedať, že hoci tí úlohu vyhrať splnili, avšak mysľami boli sústredení už na stretnutie EL proti Schaffhausenu. Nuž a v súboji so švajčiarskym majstrom očakávam od celého tímu rozdielnu energiu i väčšie nasadenie než akým hrali v extraligovom zápase proti Bratislavčanom.“ Fanúšikovia Tatranu Prešov sa tešia na premiérový domáci zápas Európskej ligy, v ktorom ale čiernohorský tréner slovenského majstra Ratko Djurkovič stále nemôže rátať s inak hráčmi základného kádra, spojkami Lukášom Urbanom či Jakubom Kravčákom. Na listine dlhodobejších maródov sú však aj ďalší hráči spojkového radu, mladíci Daniil Radčenko a Dávid Turek aj pivot Maroš Varga.

Návrat kapitána Lukáša Urbana na ihrisko sa oddialil Predovšetkým návrat kapitána mužstva, slovenského reprezentanta a spojkového univerzála Lukáša Urbana sa po operácii kolena a následnej rehabilitácii očakával už skôr. „To je síce pravda, no počas samotnej operácie sa zistilo, že poškodený mám nielen meniskus. Väčším problémom sa ukázali byť viac poškodené chrupavky. Hlavne preto sa môj návrat na ihrisko oddialil. Momentálne každý deň koleno zaťažujem pod dohľadom fyzioterapeuta. Zo dňa na deň sa to zlepšuje a vyzerá to tak, že po dvadsiatom októbri by som mal naplno trénovať už aj s mužstvom.“ Lukáš Urban netajil ľútosť nad faktom, že štart v EL nestihol. Aj preto, že nedávnej minulosti vo francúzskej najvyššej súťaži bol hráčom Chartres Métropol handball a v jeho farbách hral aj v Limoges. „Každý vynechaný zápas v takejto významnej súťaži akou Európska liga EHF je nesporne mrzí. Ja nie som výnimkou. Pravda, nestihnem, ani stretnutie proti Schaffhausenu. V hľadisku ale určite chýbať nebudem. Prehra Kadettenu doma s Benfikou Lisabon v prvom kole ma prekvapila. Osobne verím, že Schaffhausen nepochodí ani v Tatran handball arene. Všimol som si, že vonku hráva slabšie ako doma. Verím našim chlapcom, že sa vypnú k výkonu, ktorým Švajčiarov zdolajú.“ Jedným zo smoliarov je aj Jakub Kravčák Ďalším smoliarom na zranenia v prešovskom Tatrane je aj reprezentačná spojka Jakub Kravčák.