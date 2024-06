Titul sa vrátil do Prešova. Bolo to tvrdé, chvíľami aj vypäté, vraví brankár súpera

Najlepší slovenský hádzanársky klub s najlepšími podmienkami na svoju činnosť v republike môže hodnotiť skončenú sezónu čo do výsledkov pozitívne.

Tatran Prešov získal Slovenský pohár, v Európskom pohári EHF to dotiahol do štvrťfinále. Základnou časťou Niké handball extraligy prešiel víťazným krokom, rovnako dokráčal aj do finále. Až v ňom utrpel dve prehry.