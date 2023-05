Prešov nesúhlasí s výrokmi rozhodcov vo finále, chce prešetriť aj štart kapitána súpera

Slovenský reprezentant totiž z dôvodu zranenia neabsolvoval zraz slovenskej reprezentácie a kvalifikačné zápasy proti Nórsku a Srbsku, no nastúpil na úvodný finálový zápas v klubovom drese, čo je podľa predstaviteľov Tatrana v rozpore so súťažnými predpismi.

Kým prvému menovanému zranenie nedovolilo hrať aj v ďalších týždňoch, zranenie Jakuba Kravčáka bolo menšieho rozsahu a existovala šanca, že by tímu po reprezentačnom zraze pomohol.

"Zranenie Jakuba Kravčáka by možno pri širokej maródke dovolilo pomôcť tímu aspoň v obrane, preto sme to konzultovali so zväzom.

Vtedy sme dostali vyhýbavú odpoveď, že nemôžu povedať, či môže alebo nemôže nastúpiť a je na nás, či ho postavíme.

Ak Považská Bystrica podá protest, tak to budú prešetrovať. Vtedy sme sa rozhodli neriskovať a Jakub Kravčák vo finále nenastúpil.

Uvidíme, čo sa bude diať teraz," uviedol generálny manažér klubu.