Považská Bystrica sa zmohla len na remízu. V Európskom pohári tak končí

Európsky pohár EHF - 2. kolo
MŠK Považská Bystrica - Raimond Sassari 35:35 (13:16)
Najviac gólov: Ďurana a Štefina po 8, Péchy a Ďuriš po 7 - Conte 8, Nardin 7, Järlstam 6. Rozhodcovia: Brodič, Hodzič (obaja Chorv.), TH: 5/5 - 4/4, vylúčení: 3:5, 850 divákov
/prvý zápas: 26:34, postúpil Raimond Sassari/
POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hádzanári Považskej Bystrice skončili v 2. kole Európskeho pohára EHF. V sobotňajšej odvete iba remizovali s talianskym tímom Raimond Sassari 35:35.
VIDEO: Tichý hodnotí zápas
Tento výsledok posunul do ďalšej fázy Sassari, ktoré zvíťazilo v úvodnom zápase 34:26.
Hráči Považskej Bystrice vstúpili do odvety s cieľom čo najskôr znížiť výrazné 8-gólové manko z prvého zápasu. Dvakrát viedli o dva góly, no výraznejší náskok si nevypracovali.
VIDEO: Tréner Straka hodnotí zápas
Taliansky tím držal postupové skóre a napokon doviedol duel do remízového konca, ktorý preň znamenal postup.