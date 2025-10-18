Považská Bystrica sa zmohla len na remízu. V Európskom pohári tak končí

Momentka z odvetného zápasu 2. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej mužov MŠK Považská Bystrica - Raimond Sassari. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 21:53
Považania museli dobiehať 8-gólové manko z prvého zápasu.

Európsky pohár EHF - 2. kolo

MŠK Považská Bystrica - Raimond Sassari 35:35 (13:16)

Najviac gólov: Ďurana a Štefina po 8, Péchy a Ďuriš po 7 - Conte 8, Nardin 7, Järlstam 6. Rozhodcovia: Brodič, Hodzič (obaja Chorv.), TH: 5/5 - 4/4, vylúčení: 3:5, 850 divákov

/prvý zápas: 26:34, postúpil Raimond Sassari/

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hádzanári Považskej Bystrice skončili v 2. kole Európskeho pohára EHF. V sobotňajšej odvete iba remizovali s talianskym tímom Raimond Sassari 35:35.

VIDEO: Tichý hodnotí zápas

Tento výsledok posunul do ďalšej fázy Sassari, ktoré zvíťazilo v úvodnom zápase 34:26.

Hráči Považskej Bystrice vstúpili do odvety s cieľom čo najskôr znížiť výrazné 8-gólové manko z prvého zápasu. Dvakrát viedli o dva góly, no výraznejší náskok si nevypracovali.

VIDEO: Tréner Straka hodnotí zápas

Taliansky tím držal postupové skóre a napokon doviedol duel do remízového konca, ktorý preň znamenal postup.

    dnes 21:53
