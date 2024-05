Považania si vynútili proti Prešovu rozhodujúci zápas. Ďuriš: Chutí to fantasticky

"Myslím si, že to bol jednoznačne najlepší výkon v sezóne. Všetci dali do toho maximum a Laco Kovačin chytal fantasticky," zhodnotil Ľubomír Ďuriš, najlepší strelec domácich.

Jeho tím sa dostal do vedenia 5:1, bol efektívny v útoku a výborný výkon predviedol brankár Ladislav Kovačin.

Z pozície strednej spojky dal šesť gólov a výrazne sa mu darilo po prestávke. Jeho tím sa zároveň rozlúčil víťazne s domácou halou:

"Chutí to fantasticky, povedali sme si, že záverečný domáci zápas sa neprehráva a splnili sme to. Každý hral na hrane svojich možností a mali sme to pod kontrolou celý zápas."