Prešov schytal na Považí nečakane vysokú prehru. O majstrovi rozhodne piaty zápas

Niké Handball Extraliga - 4. zápas finále

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali štvrté finále Niké Handball extraligy nad Prešovom 34:21.

Úradujúci majstri tak vyrovnali stav série na 2:2 a vynútili si rozhodujúci piaty zápas na palubovke víťaza základnej časti, ktorý je na programe v sobotu.

Začiatok zápasu bol pomerne pomalý, úvodný gól do siete hostí padol až v 6. minúte. Obe strany mali mnoho šancí, no domáci tím ich dokázal aj zužitkovať a do šatne išiel s deväťgólovým náskokom.