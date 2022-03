Slovenky sú stále bez bodu. Nestačili ani na Portugalsko

Peter Pčola, asistent trénera: „Najväčší rozdiel bol v premieňaní šancí. V prvom polčase sme začali v obrane pasívne. Keď sme ju zagresívnili, tak v defenzíve už nebol až taký problém. Vypracovali sme si dosť čistých šancí a tie sme pozahadzovali.

Zbytočne veľa sme mali technických chýb, dopúšťali sme sa jednoduchých strát lopty v protiútoku, ako aj pri pri prihrávkach do pivota. Pozitívne je, že dievčatá hrali celých 60 minút a bojovali až do konca, hoci sme už prehrávali o sedem gólov. “

Adriána Holejová, spojka SR: „Tento zápas má z nášho pohľadu svoje pozitíva i negatíva. Medzi pozitíva by som zaradila to, že sme bojovali až do konca a stiahli väčší gólový rozdiel na tri góly. Do odvety musíme zlepšiť obranu, ktorá nám v niektorých fázach nefungovala, a takisto aj premieňanie šancí.“