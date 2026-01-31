Michalovce sú opäť medzi osmičkou najlepších. Vo štvrťfinále vyzvú holandský tím

Hráčky Michaloviec
Hráčky Michaloviec (Autor: TASR)
TASR|31. jan 2026 o 16:23
ShareTweet0

Iuventa sa do štvrťfinále EP dostala štvrtýkrát za sebou.

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce sa vo štvrťfinále Európskeho pohára EHF stretnú s holandským tímom Cabooter Fortes Venlo. Rozhodol o tom sobotný žreb v dánskom Herningu.

Venlo má právo hostiť prvý zápas 21./22. marca, odveta bude o týždeň neskôr v Michalovciach.

V tabuľke holandskej najvyššej súťaže patrí Venlu momentálne 6. miesto. Ak sa Iuventa dostane medzi elitné kvarteto, v semifinále ju bude čakať úspešnejší z dvojzápasu medzi tureckým Bursa Büyüksehir BSK a gréckym A.C.

PAOK Solún (termíny zápasov sú 18./19. apríla a 25./26. apríla). Iuventa by v semifinále začínala rovnako vonku.

Iuventa sa do štvrťfinále EP dostala štvrtýkrát za sebou, keď v tomto ročníku už vyradila holandský Quintus a chorvátsky ŽRK Split.

Dvakrát, vrátane vlaňajška, sa jej púť skončila v semifinále a najväčší úspech dosiahla v sezóne 2023/2024, keď prehrala až vo finále so španielskym Atticgo Elche.

Žreb štvrťfinále Európskeho pohára EHF žien

Cabooter Fortes Venlo - MŠK IUVENTA MICHALOVCE

Costa del Sol Malaga - Házená Kynžvart

Bursa Büyüksehir BSK - A.C. PAOK Solún

Club Balonmán Atlético Guardes - Atticgo Bm Elche

žreb semifinále Európskeho pohára EHF žien:

Costa del Sol Malaga/Házená Kynžvart - Club Balonmán Atlético Guardes - Atticgo Bm Elche

Bursa Büyüksehir BSK/A.C. PAOK Solún - Cabooter Fortes Venlo/MŠK IUVENTA MICHALOVCE

Hádzaná

Hádzaná

    Hráčky Michaloviec
    Hráčky Michaloviec
    Michalovce sú opäť medzi osmičkou najlepších. Vo štvrťfinále vyzvú holandský tím
    dnes 16:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Michalovce sú opäť medzi osmičkou najlepších. Vo štvrťfinále vyzvú holandský tím