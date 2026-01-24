Michalovce nezaváhali a vypracovali si sľubný náskok. Odvetný zápas odohrajú opäť doma

Najlepšou strelkyňou domácich bola Martina Popovcová s 10 gólmi.

Európsky pohár EHF - osemfinále (prvý zápas):

MŠK Iuventa Michalovce - ŽRK Split 2010 35:29 (15:12)

Zostava a body Michaloviec: Jablonská, Lazoraková, Jakubíková - Popovcová 10, Biegerová 9/4, Dvorščáková 5/2, Soskydová a Kowaliková po 3, Costová Pereirová a Sabovová po 2, Bačenková 1, Valiská, Lukáčová, Brajovičová, Frelierová a Geffertová po 0

Najviac gólov za Split: Fradeličová 8/2, Lovričová a Hudoletnjaková po 5

Rozhodovali: Lošak a Šnyt (obaja Ukr.), 7m: 7/6 - 2/2, vylúčené: 4:6

Diváci: 650

Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v sobotňajšom prvom stretnutí osemfinále Európskeho pohára EHF nad chorvátskym tímom ŽRK Split 2010 35:29 (15:12).

Odveta je na programe v nedeľu a po dohode oboch tímov sa odohrá opäť v Michalovciach a to od 15.30.

Chorvátske hráčky mali lepší úvod stretnutia a viedli 5:3, no od tohto momentu prevzali opraty duelu do svojich rúk domáce. Zaznamenali šnúru štyroch gólov a vedenie už nepustili.

Maximálny náskok v stretnutí mali o šesť gólov a týmto rozdielom sa zápas i skončil. Najlepšou strelkyňou bola Martina Popovcová s 10 gólmi.

