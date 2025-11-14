Slovenský šampión prepustil trénera. Doplatil na sériu nepriaznivých výsledkov

MICHALOVCE. Michal Lukačín už nie je tréner hádzanárok MŠK Iuventa Michalovce.
Vedenie úradujúceho slovenského šampióna rozhodlo v piatok o predčasnom ukončení spolupráce s 52-ročným koučom.
Klub na svojej webstránke uviedol, že Lukačínov nástupca bude známy budúci týždeň, vo víkendových dueloch 3. kola Európskeho pohára EHF proti holandskému H.V. Quintus (v sobotu o 17.30 h a nedeľu o 15.30 h) povedie tím doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová.
Iuventa pod vedením Lukačína nezvíťazila v uplynulých štyroch ligových dueloch. V stredajšom zápase 9. kola MOL ligy prehrala so Slovanom Duslo Šaľa 27:31.
Tím sa trápil aj herne a práve herná stránka rozhodla o zmene na trénerskom poste.
Lukačín prevzal trénerské kormidlo v MŠK Iuventa v lete po Petrovi Kostkovi. V deviatich dueloch zaznamenal tím pod jeho vedením štyri víťazstvá, jednu remízu a štyri prehry. V neúplnej tabuľke mu aktuálne patrí šieste miesto.
„V prvom rade chcem trénerovi Lukačínovi veľmi pekne poďakovať v mene klubu za jeho účinkovanie pri ženskom tíme. Stredajší zápas so Šaľou ale ukázal, že tím potrebuje nový impulz.
Nepáčila sa nám hra družstva, ktorá nebola podľa očakávaní asi nikoho. Cez víkend povedie tím Patrícia Wollingerová, doterajšia asistentka. Sľubujeme si od toho potrebný impulz a, samozrejme, postup cez holandský tím.
To, že budeme hrať európsky pohár aj na jar bola jedna z našich priorít. Čo sa týka nového trénera, ten bude známy budúci týždeň,“ povedal pre klubový web prezident MŠK Iuventa Michalovce Patrik Sabov.