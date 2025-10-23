Opora Sloveniek v ceste za titulom majsteriek Európy mení adresu. Zo Žiliny putuje do zahraničia

ŽILINA. Ďalšia členka tímu slovenských majsteriek Európy v kategórii kadetiek mení pôsobisko.
Po brankárke Anežke Stránskej odchádza do zahraničia aj spojka Mária Bartková, ktorá sa rozlúčila so Žilinou a jej novým zamestnávateľom sa stal maďarský Györ Audi ETO KC.
Šestnásťročná Bartková, štvrtá najlepšia strelkyňa európskeho šampionátu v Podgorici so 66 gólmi, absolvovala v Györi týždennú skúšku, po ktorej sa klub rozhodol pre jej angažovanie.
„Györ je jeden z mojich obľúbených ženských klubov, vždy to bol môj sen. Idem tam s cieľom zlepšovať sa a napredovať,“ povedala Bartková pre portál slovakhandball.sk.