Iuventa bude prvýkrát čeliť klubu z Chorvátska. Nie je to najhoršie, hovorí športová riaditeľka

VIEDEŇ. Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce sa v osemfinále Európskeho pohára EHF stretnú s chorvátskym klubom ŽRK Split 2010.
Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.
Prvý duel by sa 17./18. januára mal hrať v Michalovciach, odveta o týždeň neskôr na súperovej palubovke.
Iuventa ako semifinalista uplynulého ročníka súťaže bola nasadená priamo do predchádzajúceho 3. kola a v ňom si dvakrát na domácej pôde poradila s holandským H.V. Quintus 38:33 a 41:17.
Chorvátsky klub, ktorý je momentálne až dvanásty v domácej najvyššej súťaži, prekonal dve prekážky.
V druhom kole vyradil bosniansky OŽRK Krajina Cazin (37:29 doma a 26:28 vonku), v treťom si poradil so severomacedónskym WHC Metalurg Avtokomanda (24:24 doma a 26:25 vonku).
So žiadnym chorvátskym tímom sa ešte Iuventa v európskom pohári nikdy nestretla.
„Čo sa týka možných súperov z pohľadu kvality, či cestovania, tak si myslím, že žreb pre nás nedopadol najhoršie.
Chorvátsky tím vyzerá byť podľa súpisky relatívne mladým, môže to byť niečo podobné ako holandský Quintus, ktorý hral rýchlu hádzanú. Ako ale hovorím, žreb pre nás mohol dopadnúť aj horšie.
Budeme sa snažiť získať čo najviac informácii o chorvátskom klube a určite ich kontaktujeme s tým, aby sa oba zápasy hrali opäť u nás,“ reagovala pre klubový web na žreb Lívia Kalaninová, športová riaditeľka Iuventy.