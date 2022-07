V Iuventa Michalovce začali prípravu, cieľom je hrať v Európe aj na jar

"Od pôsobenia v Iuvente očakávam, aby sme sa prebojovali čo najďalej v Európskom pohári. Takisto víťazstvo v domácej súťaži. Mám veľké očakávania od tohto tímu. Je to mladý tím, našla som tu kvalitné zázemie a všetko je dobre organizované. Všetci pracujú tvrdo a dávajú 100 percent do tréningu," povedala rumunská rodáčka Gheorgheová, ktorá reprezentuje Taliansko.

"Myslím si, že budeme na súťaže dobre pripravení, tak prečo nezabojovať aj o víťazstvo v Európskom pohári. Verím v tento tím a som pripravená pomôcť, keďže som tu najstaršia. Verím vo svoje skúsenosti a v to, čo som sa za tie roky naučila, aby som pomohla tomuto tímu k výsledkom, ktoré všetci očakávame a ktoré od nás čakajú aj ostatní," dodala Gheorgheová.



Do tímu sa po materských povinnostiach vrátila spojka Iryna Kompaniecová.

"Mám to nastavené tak, aby som sa vrátila kondične do formy. To je v hádzanej základ. Loptu som v rukách nedržala celý rok. Bude to teda náročný začiatok, ktorý som ešte nikdy nezažila.

Bola som aj zranená, mala ročnú hernú prestávku, ale stále som trénovala. Teraz som však bola úplne mimo všetkého, mimo tímu, sama doma. Nebola som na to zvyknutá. Verím, že to bude fungovať. Hlavné je vidieť svoj cieľ a ísť k nemu krok za krokom. Máme úplne nové družstvo a myslím si, že aj pre našich súperov budeme veľkým prekvapením," poznamenala.