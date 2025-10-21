Prešovu nevyšiel druhý zápas v európskom pohári. V Nemecku utrpel krutú prehru

Európska liga EHF - skupina G
TSV Hannover-Burgdorf - Tatran Prešov 40:28 (22:15)
Najviac gólov: Uščins, Pedersen a Aho po 5 - Bogdanič 6, Karlov 5, Kravčák a Antil po 4
Rozhodcovia: E. Vitaku, A. Vitaku (Kos.), 7 m hody: 3/3 - 5/6, vylúčenia: 2:3
HANNOVER. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v utorňajšom zápase Európskej ligy EHF na palubovke TSV Hannover-Burgdorf vysoko 28:40.
Najbližšie zabojujú v rámci G-skupiny proti dánskej Fredericii Handboldklub, duel je na programe 11. novembra o 18.45 h.
Prešovu tak patrí po druhom stretnutí posledné štvrté miesto o skóre za Fredericiou, ktorá v utorok remizovala so švédskym Sävehofom.
Ten remizoval minulý týždeň v Prešove a jediným tímom s výhrou je tak stopercentný Hannover.
Tatran v utorok na jeho pôde ani raz neviedol a trikrát pustil favorita k trojgólovej šnúre.
Hlasy po zápase
Marco Antl, hráč Tatrana: „Zápas napriek prehre hodnotím pozitívne. Je to bundesligové mužstvo a my sme sa s ním držali koľko sa dalo. Bojovali sme, bili sme sa a snažili sme sa. Hold, toto je Bundesliga, ale aspoň nám to ukázalo, na čom máme pracovať a v čom sa môžeme zlepšiť do ďalších zápasov. Myslím si, že do budúcnosti nám to všetkým veľmi pomôže.“
Tim Jenko Bogdanič, hráč Tatrana: „Bol to veľmi ťažký zápas. Najväčší problém sme mali s návratom do obrany. Všetky naše chyby boli potrestané a súper nám strelil príliš veľa ľahkých gólov. Domáci si vypracovali náskok a duel potom rutinérsky dohrali až do konca. My sa z toho musíme niečo naučiť a ísť makať ďalej.“