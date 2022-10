Nový tréner hádzanárov oceňuje bojovnosť Slovákov. Hráči prijali jeho systém

V opačnom prípade by bol rozdiel menší. Musíme sa však z toho poučiť. V druhom zápase sme pokračovali v zdokonaľovaní nášho herného systému. Toto je pre nás zásadné, výsledky teraz nie sú až také dôležité.

Chceme, aby súperi boli v strese v každom útoku a to nám vyšlo v oboch zápasoch. Pravdepodobne v našich vystúpeniach padne viac gólov, ale to je dôsledok modernej hádzanej."

Dúfam, že od zápasu k zápasu budeme napredovať," pokračoval Gurich, podľa ktorého nový štýl bránenia má svoje výhody: "Tento systém nám ponúka veľa možností na získanie lôpt a rýchlu hru. A to je to, čo chceme.

Gurichovi sa páči, že jeho zverenci prejavili v kvalifikačných dueloch snahu: "O prístupe tímu niet pochýb, bojovalo sa o každú loptu. Čelili každému útoku a do každého súboja išli tak ako by to bol ten posledný.

Srbský tím sme v posledných minútach prinútili zobrať si oddychový čas, pretože hráči sa necítili komfortne a nenachádzali riešenia proti našej obrane. Bojovnosť je prvý signál, ktorý chceme dať fanúšikom.

Hráči bojovali až do konca o každú loptu. Chcem, aby naši priaznivci boli hrdí na svoj tím nielen pri víťazstvách, ale aj pri prehrách."