Slováci musia hrať proti Srbom tak ako v polčase proti Nórom, vraví tréner

Zverenci španielskeho trénera Fernanda Guricha potrebujú bodovať aspoň v jednom dueli proti spomenutej dvojici súperov, aby mohli pomýšľať na postup z tretieho miesta v skupine. Kouč slovenského tímu vie, čo treba pre to urobiť.

V súboji proti Srbom bude mať k dispozícii 18 hráčov, vrátane navrátilcov Andreja Slobodu a Mariána Hajka na poste spojky. Brankár Marián Žernovič videl v stretnutí proti Nórom v Larviku svetlé momenty a dúfa, že so spoluhráčmi podajú v nedeľu lepší výkon.

"Vedeli sme, do čoho ideme. Nóri boli ťažký kaliber a pre nás to bol s nimi náročný duel. Severania ukázali svoju kvalitu, ale my sme im v niektorých fázach dokázali konkurovať. Škoda záverečných minút, lebo dovtedy sme držali 7-gólový rozdiel.

Srbi takisto disponujú obrovskou kvalitou. My sa však opäť musíme sústrediť predovšetkým na nás. Na to, čo nám oni dovolia, nemusíme hľadieť. Hlavne sa potrebujeme vyvarovať zaváhaní, ktorých sme sa dopustili v Nórsku.